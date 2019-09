Luis Casimiro: «Tácticamente, el equipo en ataque aún está al 20%» Luis Casimiro da instrucciones a sus jugadores durante el encuentro. / Germán Pozo El entrenador del Unicaja asegura que no le preocupa la falta de acierto en el triple si se hace un buen trabajo para conseguir tiros liberados ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 7 septiembre 2019, 23:06

Luis Casimiro analizó el partido ante el Real Madrid y aseguró que su equipo incluso pudo ganar el partido si hubiera tenido algo más de acierto en el tiro. Aún así, al entrenador del Unicaja no le preocupa el resultado y sí las sensaciones que dejó su plantilla. «El partido me deja buenas sensaciones a nivel de trabajo defensivo, con errores evidentemente. Hemos hecho una buena salida, en el segundo cuarto nos hemos perdido y después el segundo tiempo ha sido más completo. Podíamos haber competido mucho más si hubiésemos estado más acartados desde la línea de tres puntos. No ha sido así, a pesar de haber tenido muy buenas opciones de tiros, tiros abiertos y eso es realmente lo que me preocupa«, aseguró. »No me preocupa tanto no estar acertado hoy en los tiros, me preocuparía no haber sacado esos tiros liberados. Acabaremos metiendo. Eso ha sido lo más evidente para estar compitiendo e incluso ganar el partido hoy«, dijo.

Insistió Luis Casimiro en que la falta de acierto fue un problema aislado: «El cansancio, el campo, la humedad, todo afecta... Pero no es excusa. Solo es que hay días, sí tengo que valorar la selección de tiro y el hacer ese trabajo para encontrar tiros abiertos, ha habido tiros de tres muy solos que no hemos metido, pero me gusta cómo hemos llegado a tener ese tiro, ese es el trabajo que hay que realizar. Son circunstancias de un día. También le gustó al técnico ver »más conexión« entre algunos de sus jugadores. »Han salido las cosas mejor que el otro día, y en otras tenemos que seguir mejorando«, declaró.

Adams y Avramovic

Fue cuestionado el manchego por el buen partido de Adams y de Avramovic, dos jugadores muy espectaculares que le pueden dar otra dimensión al juego del cuadro malagueño. «Son dos jugadores muy rápidos, muy explosivos, muy atléticos y que son capaces de generar ventajas. Por momentos han generado ventajas para sus compañeros y en otros han metido ellos auténticos canastones. Eso hay que equilibrarlo con no forzar los tiros. Prefiero que haya ese pase extra para encontrar un tiro abierto. Teniendo en cuenta que nos faltan cuatro jugadores y casi todos en la misma posición, creo que tenemos que ir poco a poco conectando y teniendo esas complicidades«

Admite el técnico que el trabajo en ataque estático del equipo malagueño aún está muy verde, ya que aún queda mucha pretemporada por delante: «Tanto el Zenit como el Real Madrid han estado en 60 o 70 puntos, son guarismos buenos, significa que el trabajo se está haciendo en defensa. En el rebote también estamos haciendo un buen trabajo por momentos y con jugadores tan agresivos en ataque, si podemos recuperar balones o rebotear y salir al contraataque ganamos mucho y anotamos con más fluidez. También es verdad que en el 5 contra 5 posicional estamos con muy pocas cosas, nosotros, el Madrid, el Zenit y todos. Tácticamente el equipo está todavía al 20% en ataque. Vamos haciendo mejores cosas, hemos encontrado buenos tiros, pero me ha dado sensación de mas fluidez que contra el Zenit«, concluyó.