Luis Casimiro, técnico del Unicaja: «Todos los fichajes han sido primeras opciones» Migue Fernández El entrenador del conjunto malagueño valora la continuidad del bloque de jugadores y asegura que explotará la versatilidad de la plantilla ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 21 agosto 2018, 20:10

Luis Casimiro ya sabe lo que tiene entre manos para su segunda etapa, esta desde el principio, en el Unicaja. Ya establecido en Málaga, con una casa muy cercana al Palacio y con toda su plantilla disponible, el técnico manchego analizó hoy su plantilla en su primera comparecencia ante los medios después de su presentación oficial en el mes de junio. Estas fueron sus palabras ante los medios antes del entrenamiento vespertino de este martes en el Palacio de los Deportes

Sensaciones con la plantilla

«Las sensaciones no pueden ser mejores. Teníamos previsto empezar el día 20, pero la llegada de los jugadores fue buena en tiempo y no hubo contratiempos con los reconocimientos médicos, así que empezamos el viernes y el sábado, hemos sacado dos días extra de trabajo. Todos los jugadores están entregados para hacer el mejor trabajo posible, ahora tenemos mucha carga, mucho volumen de trabajo»

Sólo cuatro fichajes en la plantilla

«Han sido menos jugadores, es importante mantener un núcleo, una estructura que sea buena de años anteriores. Sobre esa base de dinámica de trabajo, de ética, los jugadores que llegan lo tienen mucho más fácil a todos los niveles. Ya hay muchas complicidades, muchos resortes cogidos, porque son jugadores que ya llevan tiempo jugando juntos. Los que llegan aportarán lo que necesitamos para el equipo, unos con su juventud y ambición, otros con su experiencia y saber estar. Tenemos un equipo, un bloque bastante sólido».

Versatilidad de la plantilla

«En el baloncesto actual, cuanta más posiciones pueda hacer un jugador, más versatilidad y polivalencia en el juego, mucho mejor, eso es bueno. Tengo una idea de jugadores definidos en una posición, el rol que van a ocupar y la forma de jugar que queremos. No veo problema en que varios jugadores ocupen varios posiciones, que uno pueda hacer de 1-2 y otro de 2-1, o lo mismo con un 3-4 o de 2-3. Cuanta más versatilidad, más riqueza del juego»

Jugar con dos bases

«La idea era traer a Roberts de base, tenemos a Alberto y tenemos a Jaime Fernández que puede desempeñar las dos posiciones perfectamente. Tener esa posibilidad, como hacíamos el año pasado en el Gran Canaria con Radicevic, de meterlo más al escolta, con jugadores que son muy rápidos, que entienden el juego, que son buenos pasadores, que pueden penetrar y tirar, pues nos van a dar mucha viveza en el juego. Tener ese tipo de jugadores y que puedan jugar juntos es bueno y que puedan hacer tres posiciones nos cubre las posibles contratiempos de la temporada. La idea es que todos los jugadores puedan ser útiles, que podamos utilizar a los tres pívots e incluso compatibilizar algunos. Okouo y Shermadini son '5' muy definidos pero Mathias Lessort tiene mucha movilidad y al ser un '5' más pequeño y rápido y nos puede dar la posiblidad de jugar contra algún '4' que nos pueda estar haciendo daño. Todo dependerá del trabajo durante la semana y de la eficacia en el partido.

Waczynski o Milosavljevic de escoltas

«Sí, puede ser. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar, qué pueden darnos. Cuánto más nos puedan dar, más lo podremos aprovechar. Siempre que sea eficaz, si Adam es eficaz en dos posiciones, por supuesto que lo usaré y el mismo Milosavljevic igual. Todos los que puedan hacer dos posiciones de manera eficaz, lo harán»

¿Hubiera firmado esta plantilla el primer día?

«Sí. Eran de nuestras primeras opciones, estamos satisfechos. Se presenta la opción de Lessort en su momento, pero no llegábamos y la desestimamos. Luego son ellos los que nos llaman, se retoma la opción y paramos todo lo que había por medio y nos centramos en él. Con Roberts hubo mucho tiempo de espera y le esperamos tranquilamente a que tomara la decisión porque estábamos convencidos que era él. Con Jaime Fernández no había duda y con el primero que fichábamos estabamos convencidísimos, que era Kyle Wiltjer. Dentro de todas las posibilidades, hemos fichado las primeras opciones dentro de un abanico de varios nombres. Tenemos un buen equipo y ahora tenemos que sincronizarlo para ser realmente un equipo. Jugador por jugador, necesitamos hacer que seamos un equipos»

Nivel de la Eurocup

«Es una competición dura, los dos años que la he jugado, en uno fue campeón el Unicaja, he visto una competición muy dura. Se cambió el sistema que antes había que se dividían los equipos por territorio, pero ahora la competición es de un altísimo nivel, lo demuestra los fichajes que están llegando. Hay equipos de Euroliga con jugadores muy buenos, que ha crecido mucho y que tiene un premio que merece la pena pelear por él»

Ausencias por las ventanas FIBA

«Creo que se ha tratado bien el tema desde el club, Carlos Jiménez ha puesto bastante información sobre la mesa a los jugadores, en cuanto a reglamentación y de normas del club. Estamos consiguiendo que los jugadores se puedan ir casi todos al unísono, es el objetivo. No lo tengo garantizado, pero lo que estamos trabajando es conseguir que todos se vayan más o menos el mismo día. Eso me va a permitir a mí trabajar en la construcción del equipo hasta ese momento y a partir de ahí pausar la construcción a nivel táctico y volverla a retomar todos juntos cuando vuelvan de las ventanas. No deja de ser un contratiempo, pero tenemos que darle soluciones. Que al menos sea el menos daño posible. La idea es que se vayan el fin de semana del 8 de septiembre. Jugaríamos el Circuito ACB y el amistoso de Puertollano con todo el equipo y a partir de ahí se podrían marchar. Si conseguimos que sea así, del 8 al 18 pues sería un éxito de lo que nos proponíamos. Se volverá con una semana para la competición, que es un contrasentido. En estos 10 días sin internacionales subirán los júniors necesarios. Tenemos en cuenta que se van siete, se quedan cinco profesionales. Se puede aprovechar el tiempo, no crecemos a nivel táctico pero se puede hacer trabajo de condición física o trabajo individual».

Viny Okouo

«Estamos empezando y él tiene todo el camino por delante. Su actitud es muy buena y parto con todos desde la mims línea. No discrimino por edad. El trabajo diario tiene que ser el máximo y después el rendimiento en la cancha, porque aquí jugamos para ganar. Todos los que conjuguen estas dos cosas tendrá protagonismo. La confianza es un camino de dos vías»