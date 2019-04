Luis Casimiro: «Hemos tocado fondo» LOF El entrenador del Unicaja reconoce la delicada situación por la que pasa el equipo: «Tenemos que recomponernos» SUR Miércoles, 24 abril 2019, 22:56

Alicaído y con pocas ganas de hablar, Luis Casimiro no pudo hacer otra cosa en la rueda de prensa posterior al Valencia-Unicaja que reconocer que el equipo está hundido. Por primera vez el técnico del conjunto malagueño reconoció que su plantilla está bajo mínimos: «Me vais a permitir que no valore el partido, hemos jugado muy mal y creo que hemos tocado fondo. Tengo que estar ahora con el equipo e intentar recomponerlo y demostrar que somos un buen equipo para salir adelante», dijo el manchego. «Cuando tocas fondo lo único que espera es que se reactive todo y vayas hacia arriba. El equipo ha demostrado que tiene capacidad para ello y es lo más me preocupa, más que el análisis de lo que todos habéis visto en la pista», dijo.

No quiso hablar el técnico de un posible cruce con el Valencia en las eliminatorias por el título. «Quedan seis jornadas de liga regular y ahora mismo no pienso en los posibles rivales. Hemos demostrado durante muchas jornadas que este equipo es capaz de muchas cosas y no de dar la imagen que hemos dado hoy. La condición humana tiene que cuando peor te encuentras, sacas lo mejor de ti mismo».

Tampoco tiene claro Casimiro si le vendrá bien a su equipo volver a jugar este domindo, esta vez en casa ante el San Pablo Burgos: «Las teorías son variadas puede venir bien un partido pronto para recuperar, eso pensábamos en Lugo. En el deporte profesional todo se mide por el resultado, que condiciona todo el resto, apelamos a la condición personal de cada uno para que saque lo mejor y ponerlo a disposición del equipo. Sobre todo es un aspecto metnal y a partir de ahí volveremos a ser un equipo con fluidez en ataque y con más consistencia en el rebote y en defensa. Hay que trabajar en el aspecto mental del equipo»