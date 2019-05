Luis Casimiro: «En Valencia fuimos humillados, eso hay que canalizarlo»

Se terminó la temporada regular y el Unicaja se lo jugará todo la próxima semana en el inicio de los play-off por el título, en los que se medirá al Valencia en cuartos de final. El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, aseguró este domingo que el equipo se encuentra con confianza, pero que todo lo que ha pasado hasta ahora tampoco sirve de nada. «Da igual como llegue el equipo, ya solo tenemos que estar centrados en el play-off, lo que hayas vivido hasta ahora da igual. Si hay algo que hemos hecho ha sido ser regulares, pero todo lo vivido ya no sirve, los jugadores se muestras con confianza, hemos ganado cinco de los seis últimos partidos pero eso hay que llevarlo hasta la cancha», dijo.

No cambiará mucho el técnico su plan de trabajo esta semana previa a las eliminatorias por el título, aunque sí incidirá en el aspecto mental. «El trabajo de 'scouting', de trabajar temas tácticos o de estrategia de aquí al viernes no cambia. Posiblemente cambie el aspecto mental, para tratar de llegar con buena mentalidad, tener el grado de activación necesario, tenemos que trabajar en ese sentido», comentó. «En La Fonteta fuimos humillados, fue la mayor humillación de la temporada, somos personas y aquello nos afectó, ahora hay que canalizarlo bien. Está bien que tengamos ese ánimo de revancha, pero hay que canalizarlo, con eso solo no sirve. Hay que estar centrados en hacer un buen 'play-off'», declaró.

Sobre el partido, aseguró que el equipo hizo un buen trabajo defensivo y en el rebote, aunque los porcentajes interiores no fueron buenos. «No hemos sido capaces de coger más ventajas por nuestros números interiores, hemos fallado canastas hechas bajo el aro y si las hubiéramos metido estaríamos al descanso con más distancia y también en el tramo final. Pero el equipo ha estado paciente, controlando los momentos difíciles y pese al primer cuarto, en el resto ha estado muy bien».

Se mostró contento Luis Casimiro sobre el trabajo de Rubén Guerrero en su estreno: «Nos ha dado solidez, teniendo en cuenta de dónde viene, con cuatro días de entrenamiento y con sus sentimientos a flor de piel, porque todo ha pasado muy rápido. A pesar de eso nos ha dado minutos de garantía, no equivocándose en lo que tenía que hacer. , Ha puesto buenos bloqueos, ha aportado muchas cosas de juego sin balón que no salen en las estadísticas», argumentó. Luis Casimiro despejó dudas sobre si lo ve capacitado para ayudar en las eliminatorias por el título: «No ha sido un canto a la galería, no trabajo para la galería. Si lo he puesto es porque creía que nos podía ayudar. Lo veo como uno más. No hoy sí, en los playoff no...»