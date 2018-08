«Málaga es un buen sitio para crecer» Wiltjer y Lessort, ayer en la pista central del Palacio de los Deportes. / Francis Silva El Unicaja presenta a Lessort y Wiltjer, dos pívots con mucho margen de mejora ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 18 agosto 2018, 00:27

Decía Misko Raznatovic, el agente más importante del baloncesto europeo, en una entrevista con este periódico que el Unicaja no había perdido atractivo como club para los jugadores, pese a no estar en la Euroliga. Su fama de entidad seria, con buenas instalaciones, que trabaja a un alto nivel profesional y que además paga siempre a tiempo, sigue siendo un buen aval. También ayuda competir en la Liga Endesa, la competición nacional más prestigiosa del continente. Por eso jugadores que en teoría podrían acceder a clubes más importantes y con más presupuesto, en ocasiones eligen Málaga para seguir creciendo en sus carreras.

Eso es lo que ha ocurrido con Mathias Lessort y Kyle Wiltjer, dos jugadores jóvenes, con gran proyección, que ya han jugado en la Euroliga y que esta temporada reforzarán el juego interior malagueño. Ayer hablaron por primera vez en el Palacio como jugadores del Unicaja y ambos recalcaron esas buenas referencias que han recibido del club.

Quizás el caso más llamativo es el de Lessort, un jugador de 22 años, drafteado por los Sixers de la NBA y que agradó mucho la pasada temporada en el Estrella Roja en su debut en Euroliga. «Tenía ofertas de equipos de Euroliga, pero para mi era importante tener un rol importante en el equipo y tomar una buena decisión. No jugar en la Euroliga no es un problema, la ACB es la mejor Liga de Europa y Málaga es un buen sitio para crecer», dijo el pívot francés. Wiltjer vivirá en Málaga su segunda temporada en el baloncesto europeo tras jugar la pasada temporada en el Olympiacos, sin mucho protagonismo. El ala-pívot fue una estrella en sus años de instituto y también fue una referencia en la Universidad de Gonzaga, donde compartía posiciones interiores con Domas Sabonis. «Los primeros meses en Europa me sirvieron para aprender mejor las reglas del juego, es un estilo diferente y me costó. Estuve rodeado de buenos jugadores que me enseñaron algunos trucos... Creo que ahora soy más maduro», dijo el jugador de 25 años y 2,08.

Buenas referencias

Lessort ha sido seguramente el fichaje que más expectación ha generado entre los aficionados del Unicaja, por ser un jugador muy espectacular y con mucho margen de mejora. «Me halaga que los fans tengan altas expectativas sobre mí, es una motivación especial, pero no me genera presión. Yo soy el primero que es muy exigente con mi juego. Quiero mostrar lo que puedo dar en la cancha, pero mi intención no es destacar sobre los demás; lo primero es el equipo, que el equipo gane, más allá de mi rendimiento personal», dijo el jugador nacido en Martinica, que lucirá el número 26. El pívot también explicó que ha estado trabajando mucho este verano: «Siempre quiero trabajar para ser mejor jugador, mejorar en diferentes aspectos, también en el tiro exterior para ser más completo».

Ambos admitieron haber hablado con jugadores con pasado en el Unicaja para conocer algo más sobre el club. Lessort coincidió en el Estrella Roja con Omic «que está enamorado de Málaga» y también habló con 'Flo' Pietrus: «Me dio muy buenas referencias y estoy emocionado de estar aquí».

Wiltjer fue compañero el año pasado de Printezis, además de Domas Sabonis en la Universidad – «cuando ambos soñábamos con ser profesionales»– y su padre Greg Wiltjer en el Barcelona de Aíto a mediados de los años 80, además de en el Cajamadrid o el Huesca más tarde. «Mi padre me dice que España fue uno de los sitios favoritos en los que jugó. Me ha tratado de enseñar algo de español, pero es difícil porque habláis muy rápido», bromeó el ala-pívot, nacido en Oregón pero con nacionalidad también canadiense.