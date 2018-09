El mejor partido para el estreno Alberto Díaz, Luis Casimiro y Carlos Suárez dan la bienvenida a la nueva temporada en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. / Salvador Salas El Unicaja confronta su remozado proyecto con un Valencia con pocos fichajes y un nuevo entrenador. Ambos aspiran a un idéntico objetivo: el retorno a la Euroliga JOSÉ MIGUEL AGUILAR Viernes, 28 septiembre 2018, 00:43

Hace veinte años, Luis Casimiro ganó la Liga en su primera incursión en la élite. Su debut en la ACB fue en Manresa, donde tenía un base de 40 años al que ordenó presionar en toda cancha al director de juego rival. Lejos de contrariarse, Chichi Creus le agradeció esa variante táctica porque era la única forma –en velocidad era superado por todos sus oponentes– de mantenerse entre los mejores a una edad muy avanzada en lo físico, pero en plenitud en el apartado mental. Fue clave para levantar el trofeo en lo que constituyó una de las mayores sorpresas de la historia. El técnico de Ciudad Real emprende dos décadas después otro reto mayúsculo, como es el de devolver a los puestos nobles a un club con demasiados altibajos desde que osó echarle un pulso a los grandes conquistando los dos mejores títulos nacionales. Demasiadas sombras y escacas luces desde entonces. El Unicaja emprende hoy (21.30 horas, por el canal Vamos de Movistar+) una ilusionante aventura en busca de su identidad, y se ha puesto en manos de un entrenador cabal, serio, responsable y con las ideas claras. Y no puede haber mejor comienzo en este ambicioso proyecto que confrontarlo con el rival con el que, a priori, se jugará el gran objetivo: retornar a la Euroliga. El Valencia llega esta noche al Palacio de los Deportes Martín Carpena con ánimo de revancha y de dar un golpe en el tablero para tomar ventaja en la angosta carrera que se otea en un año ciertamente complicado por todas las circunstancias ajenas que rodean al baloncesto. El cuadro 'taronja' se enfrenta, de sopetón, a su sombra en las dos últimas campañas: si en 2017 el conjunto malagueño le ganó la final de la Eurocup, Casimiro le arrebató en junio el sueño de volver a disputar la Euroliga. Dos mazazos importantes. Así que alrededor de esta aparente conjunción maquiavélica se dirimirá algo más que un triunfo. Sin olvidar que el manchego entrenó al equipo de la ciudad del Turia dos temporadas y lo llevó a una final europea.

En Málaga se enfrentan hoy los dos aspirantes más serios a desbancar al triunvirato poderoso de la Liga –Real Madrid, Barcelona y Baskonia–, en un estreno a lo grande para abrir boca de una competición que nos deparará grandes momentos; Unicaja y Valencia oponen proyectos continuistas con cambios, curiosamente, en su banquillo, antagónicos por edad y concepción, ya que si Casimiro es un veterano en estas lides, Jaume Ponsarnau retorna a la máxima categoría desde la confianza de un club que le tuvo como asistente las dos últimas temporadas. Hay un dato que no se puede obviar y que marcará la singladura de estos dos pesos pesados de la Liga: a partir de hoy afrontarán un calendario tan brutal como traicionero, ya que el Unicaja jugará la próxima semana tres partidos fuera de casa –Lituania en su debut en la Eurocup, Fuenlabrada y Madrid– y luego recibirá al Herbalife Gran Canaria, pero es que el Valencia se enfrentará a todos los grandes del torneo casero en las primeras siete jornadas. Así, que una victoria para empezar daría tranquilidad y confianza.

El Unicaja que veremos a partir de hoy intentará darle velocidad al juego dominando en defensa, buscará equilibrio en ataque con un afán inusitado en hacer a los pívots protagonistas de esa faceta tan importante y ahondará en la idea de controlar el ritmo del encuentro gracias a una dirección de garantías como hace mucho tiempo que no se veía por estos lares (la pareja formada por Fernández y Roberts promete dar alegrías). Con roles muy definidos, Casimiro cuenta en su plantilla con experiencia para domeñar emociones y juventud para hacer el baloncesto que pretende.

Bajas visitantes

Será emocionante ver a Alberto Díaz en la cancha dirigido por el técnico que le permitió dar el salto al primer equipo, un Casimiro que también hizo debutar a Jaime Fernández y que tuvo a Salin en Las Palmas. En Valencia, las caras nuevas son las del pívot francés Labeyrie, el estadounidense Matt Thomas (ex del Obradoiro) y el regreso del techo del equipo, Mike Tobey, además del entrenador.

Llega a Málaga con bajas importantes como las de Rafa Martínez, Diot y San Emeterio, Ponsarnau no esquivó la cuestión, según Efe: «A Fernando lo descartamos a mitad de semana. Necesita un poco más de tiempo. Las molestias reaparecen y lo mejor es esperar. Con Antoine estábamos muy esperanzados, pero hemos decidido que no viaje y lo intentaremos la semana que viene. Las tres bajas son realidades no excusas».