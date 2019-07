El Mundial amenaza al Unicaja Fernández, el martes con la selección española. / FEB Los seis internacionales, la mitad del equipo, se perderán parte de la pretemporada ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 31 julio 2019, 23:34

Las selecciones nacionales de baloncesto ya están en marcha para preparar el gran campeonato del verano, el Mundial de China que se celebrará del 31 de agosto al 15 de septiembre. Un evento que reunirá a algunos de los mejores jugadores del mundo -pese a las ausencias significativas en Estados Unidos- y que nadie se quiere perder. El escolta del Unicaja, concentrado con la selección española, decía la pasada semana que competir con España en China sería «un sueño», algo en lo que coincidirán el resto de jugadores que buscan una plaza en sus selecciones.

Pero, ¿y los clubes? Para todos los equipos es un orgullo ver a sus jugadores en una cita tan importante como un Mundial, pero esta circunstancia también supone un grave contratiempo a la hora de preparar la próxima temporada. Para el Unicaja, el Mundial en una seria amenaza que le puede dejar sin media plantilla hasta bien entrada la pretemporada. Actualmente hay seis jugadores del cuadro malagueño con sus selecciones: el citado Fernández con España, Deon Thompson con Costa de Marfil, Milosavljevic y Avramovic con Serbia, Waczynski con Polonia y Melvin Ejim con Canadá. De ellos, Waczynsky y Thompson tienen un puesto garantizado en sus respectivos equipos nacionales. El alero es una referencia exterior para Polonia y el norteamericano es el gran 'fichaje' de Costa de Marfil, que le permitirá a Thompson estrenar pasaporte y no ocupar plaza de extracomunitario en el Unicaja. Esos dos jugadores no se incorporarán al trabajo con el Unicaja hasta septiembre, dependiendo de hasta dónde lleguen sus selecciones (la primera fase de grupos termina el 5 de septiembre). Del resto, Milosavljevic y Fernández tienen más opciones de llegar al Mundial y Avramovic y Ejim parece que parten con desventaja, por la calidad de sus selecciones. Aún así, la gira de partidos preparatorios para el Mundial hará difícil que puedan estar el día 12 de agosto en Málaga para iniciar la pretemporada con el Unicaja. En un verano en el que el conjunto malagueño ha cambiado a seis de sus doce jugadores, la pretemporada se antoja fundamental para iniciar la Liga Endesa y la Eurocup con el equipo algo rodado y no en proceso de adaptación.

Jaime Fernández (España) Se medirá a Lituania, disputará dos partidos en el Torneo de Málaga (Costa de Marfil y un segundo rival sin definir), jugará ante Estados Unidos, República Dominicana, Argentina y Rusia. Waczynski (Polonia) Se enfrentará a Jordania, Túnez, República Checa (dos veces), Alemania, Hungría, Holanda, Irán, Nigeria y Montenegro. Milosavljevic y Avramovic (Serbia) Tienen previsto medirse con Finlandia, Lituania (dos veces), Italia (dos partidos), Grecia, Turquía, Nueva Zelanda y Francia. Melvin Ejim (Canadá) Se medirá a Nigeria (dos veces), Australia (dos partidos), Nueva Zelanda (en dos ocasiones) y Estados Unidos. Deon Thompson (Costa de Marfil) Partidos con Italia, España y un segundo partido en Málaga, Holanda (dos veces), Universidad de Iowa y varios encuentros en China ante equipos de la Liga CBA.

El problema será que Luis Casimiro apenas va a tener a media plantilla disponible para este inicio de trabajo. Estarán seguro en Málaga desde el primer día de pretemporada Suárez, Díaz, Elegar, Adams, Gerun y Guerrero. Como en años anteriores, el cuerpo técnico del Unicaja tendrá que echar mano de jugadores del equipo filial para al menos contar con 12 jugadores para poder realizar el trabajo con balón. Luis Casimiro no podrá avanzar mucho en el trabajo más profundo de sistemas de juego hasta que no tenga a la mayoría de sus jugadores, lo que puede ser un contratiempo.

Hay que tener en cuenta que el inicio de temporada este año es bastante complicado, con muchos partidos acumulados al principio. La Liga Endesa empieza el 24 de septiembre con la jornada inaugural, que se extenderá hasta el viernes 27, seguida de forma inmediata con la segunda jornada el fin de semana. La Eurocup empieza justo después, con el partido ante el Buducnost en casa el miércoles 2 de octubre, por lo que no habrá mucho margen para entrenamientos.