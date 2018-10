Obsesión por mejorar

Tras seis partidos oficiales, las primeras notas del Unicaja son satisfactorias. Con cuatro victorias y dos derrotas, sólo se puede señalar un punto negro en esta trayectoria inicial. En la derrota ante el Rytas, en el primer partido de la Eurocup, se vio una versión inferior del cuadro malagueño de la mostrada en el resto de encuentros. Si se da por positivo el partido ante el Real Madrid, por la buena imagen que dio el equipo, sólo la visita a Lituania dejó un regusto amargo.

Pero la competición avanza de manera vertiginosa y no hay tiempo para mirar atrás. Lo repite habitualmente Luis Casimiro, que quiere ver a sus jugadores siempre centrados en el próximo partido. Ayer quiso rebajar el estado de optimismo generalizado que hay en torno al equipo en este arranque de temporada. «No me espero nada, vivo muy en el presente. Son muchos años ya de entrenador y sé que todo es cambiante. No me planteo nada en concreto, sólo me planteo los detalles que nos pueden hacer mejorar y hacer competir como equipo», decía ayer el entrenador antes de viajar a Montenegro para medirse hoy en la Eurocup al Mornar Bar (18.45 horas, en directo por Teledeporte). Más allá de la clasificación, de ir acumulando victorias, la obsesión del manchego es que el equipo mejore, que siga creciendo para afrontar todos los retos de la temporada. «Que el equipo vaya cogiendo los conceptos que queremos, las correcciones, las mejoras... Ese es mi trabajo, no mirar si estamos mejor o peor o cómo nos va a ir», decía tajante el técnico.

Como la filosofía es «olvidar cuanto antes el pasado», esta tarde llega una nueva jornada de Eurocup para que el Unicaja demuestre esa mejoría. Son buenas las sensaciones, pero hay que consolidar, buscar la estabilidad que dan las victorias. Si ganar lejos de casa en la Liga Endesa es complicado, en la Eurocup lo es más aún. Muchos equipos son conscientes de que su fortaleza ante rivales de mayor entidad es jugar ante su público y uno de ellos es el modesto Mornar Bar, equipo montenegrino de potencial limitado y que debuta esta temporada en la Eurocup tras ganar el año pasado la Liga de Montenegro. Su victoria la pasada jornada en la pista del Fiat Turín aumenta sus opciones de pasar a la siguiente fase, aunque para eso tienen que seguir sumando en el pequeño pabellón Sportska Dvorana Topolica. El cuadro malagueño persigue su tercera victoria consecutiva, tras las logradas ante el Skyliners y el Gran Canaria, y la primera en la Eurocup lejos del Palacio.

¿Y qué es lo que cree el técnico que hay que mejorar? «Son pequeños detalles, no hay nada que podamos considerar como un gran problema. Detalles como cerrar el rebote, defender bien el 'pick and roll', estar bien posicionados para las ayudas, respetar los espacios, seguir compartiendo la bola...», explicó. «Detalles en los que tenemos que trabajar cada día. Pero no estoy especialmente preocupado por ninguno», comentó Casimiro.