Una odisea de viaje hacia el liderato El Unicaja ya pasó en octubre por un viaje muy complicado, hacia Lituania. / @unicajacb El Unicaja tardará hoy 12 horas en llegar a la ciudad rusa de Kazán, donde mañana se medirá al Unics ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 11 diciembre 2018, 00:23

«Es una lástima que Málaga esté tan lejos de todo», dijo hace seis años Jasmin Repesa, cuando el entonces entrenador del Unicaja se quejaba por los pesados desplazamientos de la Euroliga. Esa desafortunada frase se quedó en la anécdota, aunque el esfuerzo y el cansancio que suponen los viajes europeos sea una realidad para prácticamente cualquier equipo que no pueda disponer de un avión privado.

El Unicaja afrontará hoy el que seguramente sea el viaje más complicado de toda la temporada. Más de 5.400 kilómetros de distancia hay entre la capital de la Costa del Sol y Kazán, en el suroeste de Rusia. Allí, en la llamada Estambul del Volga, ciudad milenaria ubicada a orillas del río más grande del continente, juega el Unics, rival de mañana del cuadro malagueño (17.00 horas). Sería una buena oportunidad para hacer algo de turismo en un lugar exótico y sorprendente, si no fuera porque el cuadro malagueño va a vivir una auténtica odisea de viaje para llegar a tierras rusas y tratar de confirmar el liderado del grupo D de la Eurocup a una jornada de que se termine la fase regular.

El cuadro que entrena Luis Casimiro se entrenará esta mañana por última vez en Málaga, habrá atención a la prensa y después se iniciará el trayecto hacia Rusia. A las 12.50 horas salen en avión desde Málaga a Moscú y desde la capital rusa se desplazarán en otro vuelo interno hacia Kazán. La hora de llegada prevista es las 23.40 de esta noche, es decir, casi 12 horas después si se le suman las esperas en el aeropuerto malagueño. El tiempo justo para irse al hotel a descansar y ya hacer a la mañana siguiente la típica sesión de tiro de los días de partido. La vuelta a Málaga es incluso peor, ya que la plantilla saldrá de viaje el mismo día de partido, a las 3.00 de la madrugada para volar de Kazán a Estambul y luego desde la ciudad turca a Málaga, para llegar a las 12.00.

Con el primer puesto del grupo D de la Eurocup en juego, en el equipo malagueño es duda Carlos Suárez por un esguince de tobillo

Aunque para este tipo de desplazamientos tan complejos el Unicaja suele contratar los servicios de un vuelo chárter, en esta ocasión, por tratarse de la primera fase de la Eurocup, se viajará en vuelos regulares, una opción mucho más económica.

En la expedición que parte hoy hay una duda de última hora, la del capitán Carlos Suárez. El madrileño se hizo un esguince en su tobillo derecho en el partido ante el Joventut y, aunque pudo terminar el partido, ayer tenía la zona muy hinchada y dolorida. Parece complicada su presencia en el partido de Rusia, aunque se decidirá esta misma mañana si viaja con el resto de sus compañeros.

Una curiosa carambola

Tendrá que olvidarse el conjunto malagueño de las penurias del viaje, porque lo que está en juego mañana es el liderato de su grupo de la Eurocup. Aunque Luis Casimiro ha mantenido en varias ocasiones que no le obsesiona quedar primero en esta fase inicial de la Eurocup, terminar líder sí sirve para tener un mejor grupo en el Top-16, al menos sobre el papel, evitando a los líderes del resto de grupos. El Unicaja y el Unics han sido los dos dominadores claros del grupo D y ambos están en todas las quinielas de los equipos que pelearán por el título de la segunda competición europea. Los dos equipos sólo han perdido un partido en ocho partidos y ya están clasificados para la siguiente fase.

El que gane el enfrentamiento de mañana será líder de manera matemática a falta de una jornada, salvo que se produzca una curiosa carambola. Habrá líder siempre que el partido no se vaya a la prórroga y termine con victoria local. Si es así, todo dependerá de la última jornada, ya la próxima semana. ¿Cuál es la explicación? El Unicaja superó al Unics en el partido de la primera vuelta por 82-80 tras una prórroga de infarto. Pero los puntos del tiempo 'extra' no cuentan para el 'average', por lo que si el Unics gana en la prórroga mañana habría un empate particular entre ambos equipos y el liderato dependería de lo que pasase en la última jornada, en la que el cuadro malagueño recibe al Fiat Turín y el Unics juega en la pista del Fraport Skyliners.