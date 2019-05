Casimiro: «No hemos hecho ofertas por nadie» EL entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, durante un tiempo muerto. / ACB FOTOS El entrenador del Unicaja elogia la profesionalidad de sus jugadores, que se están manteniendo al margen de todo y están centrados en su trabajo JUAN CALDERÓN Viernes, 24 mayo 2019, 14:24

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, negó hoy que el club haya realizado ofertas a algunos jugadores cara a la próxima temporada y destacó la profesionalidad de su equipo que está manteniéndose al margen de estas situaciones.

«A veces es difícil trabajar cuando cada día te ponen un compañero nuevo para el año que viene. No hemos trasladado ofertas ni llegados a acuerdos con nadie. Es elogiable que trabajen con profesionalismo, es una falta de respeto cuando puedo decir que es falso todo. Le doy un gran mérito a los jugadores por el hecho de que esté concentrados. Lo digo por Diagné, Okoye, Albicy o a quien toque... No es la realidad que está pasando en nuestro club, os miro a la cara y os lo digo. No hay nada. Se nos atribuyen muchas situaciones y eso no es verdad. Los jugadores están concentrados en nuestro equipo y en la posibilidad de competir en el 'play-off'. Yo valoro esa ética de trabajo. No le prestamos atención, pero a modo distendido ha surgido la conversación. Ellos no le prestan mucho caso y yo ya les expliqué que no hay nada. Les dije que estuviesen centrados en lo nuestro. Estamos compitiendo. Estamos centrados en los jugadores que tenemos. Los agentes ofrecen su catálogo, claro, pero como club no hay nada", insistió.

Ver el nivel. Cuando estás en Los Guindos viéndolo, pues ves una gran capacidad atlética y los ves por encimas. Cuando los ves competir con el Real MAdrid te da la sensación de que somos pequeños, pero luego ellos reaccionaro y compitieron bien hasta el 61-71 cuando quedaban tres minutos y medio, pero dos triples y una pérdida sentenciaron. Había una desigualdad física muy grande. El trabajo de formación está en buena línea