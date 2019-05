El partido perfecto del guerrero Milosavljevic El alero del Unicaja solo falló un tiro de campo en todo el partido y terminó con 28 puntos y 29 de valoración ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 31 mayo 2019, 21:41

Con las miradas centradas en Jaime Fernández, el jugador más valorado del Unicaja, o en Dubljevic, en el quinteto ideal de la Liga Endesa, tuvo que ser un actor secundario el dinamitase el partido en la Fuente de San Luis. Dragan Milosavljevic, de 30 años y en su segunda temporada en el Unicaja, hizo este viernes su mejor partido desde que está en España. El serbio siempre es de los que suman y seguramente ha sido uno de los hombres que más ha crecido esta temporada en el equipo malagueño. Aporta carácter, dureza, defiende a los mejores anotadores rivales, ayuda en el rebote, puede jugar en varias posiciones exteriores... Pero es que ayer además hizo un partido prácticamente perfecto en ataque.

Su exhibición fue memorable, sobre todo en un tercer cuarto en el que el alero vio el aro del Valencia Basket con una clarividencia fuera de lo comun. Anotaba de tres, de media distancia, en penetración... Los puntos del jugador nacido en Krusevac impulsaron al Unicaja y además le dieron confianza a sus compañeros para que se creyeran definitivamente que podían llevarse el partido. Si en la primera parte el serbio solo había anotado dos puntos en siete minutos, en el tercer parcial se destapó con un cinco de cinco en triples, pese a que el alero tampoco es un especialista en el tiro lejano.

TREMENDO MILOSAVLJEVIC



¡5 de 5 en triples!pic.twitter.com/tTLIBwX3Xs — KIA en Zona (@kiaenzona) 31 de mayo de 2019

Pero ese estado de trance no se terminó en el tercer periodo, y Milosavljevic siguió haciendo daño en el último parcial para irse a un total de 28 puntos. Llegó a anotar 11 de 11 en tiros de campo, la perfección absoluta. Falló su primer tiro, un triple, cuando quedaban menos de dos minutos para el final y después erró también dos tiros libres, aunque no tuvieron incidencia en el resultado final. Su valoración final fue de 29, con diferencia la más alta del partido y también la mejor en su etapa en el Unicaja. «Me sentí bien, con mucha confianza, anoté buenos tiros, pero eso no es lo importante, lo importante es la victoria del equipo ante un equipo muy difícil», declaró el '12' del conjunto malagueño tras hacer una auténtica salvajada de partido en Valencia.