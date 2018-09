Muy personal: Los detalles que quizás no conozcas de Luis Casimiro Salvador Salas A quién admira más, qué jugadores le han deslumbrado o cómo desconecta del baloncesto son sólo algunas de las incógnitas que desvelamos JUAN CALDERÓN y ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 20 septiembre 2018, 12:17

1

¿Sigue la NBA? ¿Cuál es su franquicia histórica favorita?

–Sí la sigo. En su día me gustaban los Lakers, por aquello del 'showtime'. Ahora me gusta mucho cómo juegan los Celtics, me parece que hacen un baloncesto espectacular.

2

¿Mantiene contacto con Porzingis, una de las grandes estrellas mundiales?

–Sí, hemos vuelto a vernos cada temporada. Es un niño muy cariñoso y entrañable.

3

Diga uno o dos jugadores de la ACB que le hayan deslumbrado a lo largo de su amplia carrera.

–Es difícil elegir, por los agravios comparativos. Pero diré dos ya retirados: Chichi Creus y Pepe Arcega.

4

¿Cómo era Luis Casimiro como jugador?

–Ahora que hemos estado en Puertollano mi 'staff' técnico viene impresionado, porque todo el mundo les ha dicho que yo era un buen triplista, el problema es que entonces no había línea de tres (risas).

5

Tiene cuenta de Twitter ¿cómo se lleva con las redes sociales?

–Tampoco soy muy activo. Trato de no ser incisivo, no hago críticas. Sólo escribo algunas opiniones e intento que nadie se sienta afectado. Lo que sí hago es silenciar a gente que te falta al respeto.

6

¿Qué no puede faltar en su mesa en una reunión con amigos?

–Esta es fácil: queso manchego, añejo, que esté fuertecito.

7

¿Sigue la actualidad política española de cerca o mantiene distancia?

–Mantengo las distancias, es algo que no me cautiva. Sí sigo la actualidad con interés y también preocupación, hay que decirlo.

8

¿Alguien que admire fuera del baloncesto?

–Mis padres. Cuando te faltan son los que más admiras y más echas de menos.

9

¿Con qué desconecta del baloncesto, cine, lectura, música?

–Sobre todo algo de deporte, salir a correr. O jugar al pádel.

10

Cumplió muy pronto el sueño de todo entrenador español, que es ganar la Liga. En su lista de sueños por cumplir ¿cuál sería el próximo?

–Ganar algo con el Unicaja, es lo que me gustaría.