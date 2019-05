Entrevista «Los pitos y las críticas nos tienen que servir para rendir más y mejorar» Díez, ayer en el pabellón de Los Guindos / Migue Fernández Dani Díez analiza la complicada temporada por la que está pasando el Unicaja y la recta final de la competición ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 15 mayo 2019, 00:06

Aunque solo tiene 26 años, Dani Díez ya es uno de los veteranos del Unicaja tras cuatro temporadas en el club. El alero madrileño, que se recupera de un esguince de tobillo, analiza esta complicada temporada que está protagonizando el equipo.

–Lo primero, ¿cómo va su lesión?

–Mejor. He trabajado mucho para me duela lo menos posible, aunque hoy he entrenado muy poquito porque he vuelto a tener dolor. Haré todo lo posible para llegar al sábado ante el Teneride y si no, pues para el siguiente partido.

–El partido de Murcia le tocó vivirlo desde fuera ¿cómo lo vio?

–Mal, sobre todo en el rebote defensivo. No podemos permitir que nos cojan tantos rebotes y darles tantas segundas opciones. No queda más que seguir mejorando todo lo que tenemos que mejorar. Ya hemos cambiado algunas cosas y creo que estamos compitiendo mejor.

–¿Por qué tiene el equipo tantos problemas en el rebote?

–Seguramente en muchas situaciones no se ha estado lo intenso que se tiene que estar. A mí me enseñaron que el rebote es cuestión de ganas. Pero hay que tener en cuenta que el rival también juega. Por ejemplo el Murcia es un equipo muy físico. Pero no dejamos de trabajar estas cuestiones, hacemos ejercicios para rebotear mejor, para defender mejor y en eso estamos.

–¿Puede ser falta de actitud?

–El equipo siempre ha tenido buena actitud. Lo que pasa es que a veces las cosas no salen y en lugar de salir carácter, pues hay gente que se agobia y se viene abajo. Pero no creo que sea un problema de actitud, todos queremos jugar bien y ganar. Eso sí, tenemos que aceptar las críticas porque en muchas partes del año no hemos competido y en un equipo como el Unicaja, por todo lo que representa, se debe competir más. Hacemos autocrítica y trabamos para competir lo mejor posible en los 'play-off'.

–Se tocó fondo en Valencia y después el club dio un toque de atención a la plantilla. ¿Cómo acepta esto un profesional?

–Fue muy duro, perder por casi 40, que levanten el título de la Eurocup en nuestra cara, pues no hace gracia. Tocaba felicitarles por el título y después competir, y lo segundo no se hizo. Fue un punto de inflexión y yo creo que el equipo ha dado un paso adelante después. Nosotros no somos niños, sabemos que el año no está siendo bueno, con la eliminación de Copa y en cuartos de la Eurocup. Pero queda todavía un 'play-off' muy ilusionante y tenemos que dar la vida por intentar llegar a semifinales.

–Luis Casimiro siempre ha dado la cara en público por vosotros, por la plantilla, y mantiene que lo que tenga que decir lo dice en el vestuario. ¿Cuál es el nivel de exigencia del entrenador?

–Muy, muy alto. Lo que dice cara a la prensa no es lo mismo que después habla con los jugadores, uno a uno, o con el grupo. Nos exige un montón, día a día, y está haciendo lo imposible para que el equipo funcione. Pero luego están los rivales, las sensaciones, las lesiones, que el jugador puede no estar bien, porque somos humanos... Tenemos que trabajar para tratar de rendir como se nos exige.

–¿Ese gran inicio que tuvo el equipo os ha podido perjudicar?

–No lo sé. Igual empezar tan bien nos dio esa confianza y nos confiamos en exceso. También hay que reconocer que se nos lesionaron jugadores claves en un momento importante y nos dio un bajón muy grande. Caer en la Eurocup fue muy duro, sabiendo que podíamos tener la final a la vuelta de la esquina.

–Aquella derrota en el segundo partido ante el Alba parecía poner punto y final a la temporada.

–Nos dolió mucho caer así, estábamos tristes porque era una competición muy ilusionante, que conseguimos hace dos años y sabíamos que volver a la Euroliga por esa vía nos haría muy felices. Pero hay que seguir adelante, jugar unos 'play-off' en la ACB, la mejor liga de Europa, es algo importante como para que todos los jugadores tengamos hambre de hacerlo lo mejor posible.

–Hay cierto desasosiego, descontento, entre la afición.

–Entendemos las críticas. Pero hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas. El equipo está intentando dar el máximo y con el apoyo de nuestra gente será más fácil. Tenemos que abstraernos de los pitos y las críticas, tomarlas de manera positiva y que nos sirvan para rendir más y mejorar.

–El recibimiento de la grada en el partido ante el Burgos ¿es uno de los peores momentos que ha vivido en Málaga?

–Sí, recibir pitos en tu campo es duro. Es normal que el aficionado muestre su descontento con el equipo, porque sabemos que el año no ha sido bueno. Pero me quedo con que el partido terminó con aplausos.

–Todo apunta a un cruce de cuartos con el Valencia, un club que parece que ha adelantado al Unicaja en los últimos años.

–Es lo más probable, pero en el baloncesto puede cambiar todo. Tenemos que tener la máxima motivación, sal el rival que sea. Es cierto que están haciendo las cosas muy bien y tienen un equipo muy fuerte. Pero yo no creo que nos hayan adelantado en nada. Simplemente han estado jugando mejor en los últimos momentos y por eso llegan los resultados. Pero creo el Unicaja y el Valencia están muy a la par y ojalá nos volvamos a poner a su nivel o por delante.