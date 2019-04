El presidente del Unicaja dice que Luis Casimiro seguirá la próxima temporada Eduardo García, en Los Guindos / Migue Fernández «Tiene contrato y nosotros no somos de imcumplir contratos o romper relaciones, no hay motivos para ello», asegura Eduardo García ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 11 abril 2019, 14:22

El Unicaja no contempla otro escenario que no sea el de Luis Casimiro como entrenador del primer equipo la próxima temporada. Lo dejó claro hoy el presidente, Eduardo García, que mostró una vez más su confianza en la valía del técnico manchego, que firmó por el conjunto malagueño el próximo verano para las dos próximas temporadas. Cuestionado por la prensa sobre el futuro del actual técnico del cuadro malagueño, García fue contundente: «Tiene contrato y los que tienen contrato, tienen contrato. Otra cosa son otras situaciones que se produzcan u otras necesidades. Pero nosotros en general cumplimos los contratos, solo circunstancias especiales nos marcan otros derroteros. No somos de incumplir los contratos o de romper relaciones, aparte no hay motivo para ello», dijo el máximo dirigente del club.

El presidente fue contundente en el caso del técnico del Unicaja y también con otro hombre de la primera plantilla, Carlos Suárez. El capitán tiene contrato en vigor, aunque el club tiene una opción de corte este verano, que no se ejercerá como comentó García. «Suárez tiene contrato por más tiempo y queremos que siga con nosotros, más claro agua», declaró.

No quiso entrar el dirigente en asuntos de planificación cara a la próxima plantilla, aunque sí respondió a las cuestiones sobre Jaime Fernández, con el que el club malagueño negocia para mejorar su contrato y evitar así su fuga a un club más poderoso, tras la buena campaña que está haciendo: «Jaime tiene contrato de larga duración y yo solo tengo satisfacción de tenerlo en el equipo. No pongo en duda de su interés, él lo ha expresado, que está feliz aquí, que le encanta el club y la ciudad. Solo pensamos en él como jugador nuestro los próximos años», declaró.

El presidente del Unicaja hizo estas declaraciones en la presentación de un nuevo y ambicioso proyecto de formación y educativo denominado Aula Abierta y que incluirá una serie de conferencias de primer nivel en Los Guindos y unas jornadas formativas profesionales.