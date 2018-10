Primer revés para el Unicaja, que cae ante el Rytas (80-72) Eurocup El equipo malagueño debuta con derrota en la Eurocup, en un mal partido marcado por las pérdidas y las desconexiones en defensa ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 2 octubre 2018, 21:29

Bajó al suelo de sopetón el Unicaja este martes en Lituania, una de las mecas del baloncesto europeo. La superioridad mostrada el viernes ante el Valencia se convirtió en inconsistencia en el debut en la Eurocup. Derrota en la pista del Rytas por 80-72 en un mal partido del cuadro malagueño, que tuvo demasiadas pérdidas (16), no controló el rebote y tampoco logró una estabilidad defensiva mínima que le permitiera hacer su juego.

El partido sirve para para comprobar que esta Eurocup va a ser dura. El Rytas es un equipo sin estrellas, sin apenas pívots puros y con un banquillo muy limitado. Pero conocen perfectamente cuáles son sus virtudes y en su cancha se convierten en un rival complicadísimo. Lo sufrió el Unicaja, que llegó a Vilna esta mañana tras perder la conexión ayer desde Copenhague a Lituania y que regresará a España con la primera derrota de la temporada en el bolsillo. La nota positiva es que tuvo momentos de reacción, pese a ir con el marcador en contra, lo que invita a pensar que este equipo va a ser guerrillero y no se va a dar por vencido. En el plano individual, agradó ver un tercer cuarto dominante de Lessort, que mostró parte de su enorme potencial. El problema es que el parcial definitivo el Unicaja se atascó y echó por tierra el partido de manera definitiva.

Tuvo que afrontar el Unicaja un partido radicalmente distinto al del viernes. Empezó dormido el cuadro malagueño y el Rytas no lo desaprovechó. Varios fallos defensivos del cuadro malagueño permitieron que los lituanos endosaran un parcial de 9-0 en apenas minuto y medio.

Paró el choque Luis Casimiro, que no se podía creer lo que estaba viendo. De nuevo como en el primer partido, Wiltjer fue el encargado de abrir el marcador del Unicaja con un triple, pero el ataque malagueño, con excesivas pérdidas de balón, no funcionaba. Casimiro lo intentó con la entrada de Shermadini y el georgiano le generó los primeros problemas a la defensa del Rytas, que no cuenta con hombres muy grandes. Waczynski empataba el partido a 11 con una 'bombita' y la defensa visitante parecía que mejoraba. Aún así, el Rytas volvía a apretar y las canastas de Bendzius o Kairys le permitían 7 puntos de ventaja (20-13) .

El exObradoiro Bendzius afinaba la puntería y eso significaba más problemas para el Unicaja en el arranque del segundo parcial. Un robo de Sutton culminado en canasta ponía la máxima diferencia en el marcador (28-15, +13). Pero el Unicaja supo aguantar el vendaval, se puso en manos de un quintento más defensivo liderado por Suárez y empezó a recuperar terreno. El ataque fue más sencillo y llegaron cuatro puntos seguidos de Roberts, un mate de Lessort y un triple de Díez, que debutaba esta temporada. Los 13 puntos de desventaja quedaban anulados con una canasta de Wiltjer y el propio canadiense anotó dos tiros libres para el favorable 34-36 con el que se llegó al descanso.

El Unicaja salió de los vestuarios dispuesto a aumentar su ventaja, aunque tardó más de dos minutos sin anotar. Sin embargo fueron el precedente de los momentos de mejor juego del equipo malagueño. Un triple de Roberts y un mate de Lessort ponían la máxima a favor de los visitantes (36-43). El pívot francés atacó con buenos movimientos al poste bajo -no sólo hay físico en el exjugador del Estrella Roja-, logró sacar algunos contraataques desde su defensa y dio mucha mejor imagen que en el partido de ACB. El problema es que esos buenos minutos no sirvieron para que el Unicaja abriera brecha en el marcador, porque se topó con el tiro exterior del Rytas, especialmente con un inspirado Bendzius, al que se sumó también Seeley. Al final del parcial el Unicaja sólo ganaba por 1 (54-55).

Estaba todo por decidir en el último cuarto y ahí fue cuando el Rytas se mostró superior, con el aliento de su afición. No funcionaba la defensa del Unicaja y menos el ataque. En los seis primeros minutos sólo anotó siete puntos y el conjunto lituano ya ganaba por diez (70-60). No le salía nada bien al equipo de Luis Casimiro: lo mismo perdía un balón que Suárez fallaba dos tiros libres o que Shermadini cometía pasos. No había manera y el equipo local supo seguir haciendo daño desde fuera. Al final 80-72 y primer revés para el cuadro malagueño, que este jueves tiene una nueva cita, en la pista del Fuenlabrada en la ACB.