Primera reválida de la temporada para el Unicaja Carlos Suárez, el jueves en Fuenlabrada, en un partido en el que fue de menos a más y terminó siendo determinante. El equipo de Casimiro visita al Real Madrid en un duelo de invictos y con el liderato en juego

A primeros de octubre ya tiene el Unicaja su primera reválida, un examen que entraña una dificultad extrema aunque el resultado no sea a estas alturas de la temporada determinante. La exigencia viene por el rival, un Real Madrid pletórico, y por la atracción que supone disputar un duelo de invictos en el que se pone en juego el liderato. De hecho, hoy se enfrentan entre sí los cuatro equipos que aún no han perdido en las dos primeras jornadas de la Liga Endesa. Ver a sus rivales directos por debajo en la clasificación es un aliciente más para el conjunto que entrena Luis Casimiro, pues el Valencia y el Gran Canaria aún no conocen la victoria y equipos como el Baskonia o el Tenerife ya han vivido la primera decepción que conlleva la derrota.

Para el Unicaja supone un reto mayúsculo ganar en la pista del actual campeón liguero, primero por la entidad del conjunto anfitrión y luego por la trayectoria histórica muy desfavorable para el club de Los Guindos. De hecho, lleva diez años sin ganar en competición nacional en la pista del Real Madrid. La última vez que lo hizo fue en un 'play-off' por el título cuando al conjunto blanco lo entrenaba Joan Plaza, hasta junio sentado en el banquillo malagueño. Es más, solo cinco veces de las 39 ocasiones que se han enfrentado en la capital de España han tenido color visitante.

Según Suárez, para ganarle «al mejor equipo de Europa tenemos que entrar en el último cuarto con opciones»

Como los antecedentes no juegan y las estadísticas están para romperlas, el Unicaja viaja hoy a Madrid convencido de sus posibilidades y consciente del desafío. Con Jaime Fernández y Lessort como puntales del equipo, hasta seis jugadores diferentes (Salin, Alberto Díaz, Shermadini o Wiltjer son los otros) aparecen en las distintas clasificaciones que valoran las actuaciones individuales en este arranque del año. Olvidada la derrota en la Eurocup en tierras lituanas, el cuadro malagueño se sobrepuso a cierta irregularidad en los primeros veinte minutos en Fuenlabrada para consumar la victoria en una de las canchas más difíciles de la Liga. Un día más tarde jugó el Real Madrid en Valencia y sufrió más de lo que dice la diferencia de 18 puntos con los que ganó en la ciudad del Turia, aunque la ventaja final dice mucho de lo que es capaz el conjunto de Pablo Laso al menor descuido de su oponente.

Esta tarde se van a medir dos equipos cuya capacidad de resolución camina paralela a su velocidad en el juego y a su ADN incrustado en su seña de identidad de ofrecer espectáculo a los aficionados. No obstante, para Carlos Suárez, ganarle «al mejor equipo de Europa es difícil, y nuestras posibilidades pasan por entrar en el último cuarto con opciones. Defender y rebotear será clave porque nos enfrentamos al mejor equipo en ataque».

En el punto de mira Jaime Fernández. Dos encuentros para enmarcar le han valido para llamar la atención del baloncesto español en esta primera semana de competición. Promedia 21 puntos, 4,5 asistencias, 4 rebotes, 1,5 recuperaciones y 26 de valoración por partido. Sencillamente espectacular, hasta el punto de que lidera la clasificación de máximo anotador de la Liga Endesa y el 'ranking' ACB de valoración. El dato. 55,36% : Ningún equipo ha logrado más triples que el Unicaja en los dos primeros partidos, 31, y además con el mejor porcentaje de la Liga, por encima del 50%, que le permite dominar el ritmo del juego y coger confianza.55,

Los datos están ahí. El Real Madrid ha logrado los títulos de la Euroliga, Liga Endesa y Supercopa Endesa en un 2018 en el que lleva disputados 57 partidos y ha ganado 46 de ellos, lo que se traduce en un porcentaje de victorias del 80%.

Luis Casimiro lleva 20 años sin vencer en la pista del Real Madrid, pero la última vez que lo hizo, siendo entrenador del Manresa, y tres veces en la misma campaña, terminó ganando el título de Liga...