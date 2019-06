Quino Colom, por el que pujó el Unicaja el año pasado, se pone en el mercado El base andorrano ha rescindido su contrato con el Bahçeşehir turco y es libre de firmar con cualquier equipo ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 23 junio 2019, 16:43

El Unicaja vuelve a buscar a un base con galones que suba el nivel del equipo cara a la próxima temporada y hay un nombre que no es nuevo en la agenda del club malagueño. El andorrano Quino Colom es uno de los mejores bases del baloncesto europeo que queda libre este verano. Se sabía que no iba a seguir en el Bahçeşehir, conjunto recién ascendido a la liga turca por el que fichó el año pasado. Ahora Colom ya ha rescindido su contrato con el club turco, como informó el periodista Chema de Lucas, y el base es libre para firmar con cualquier equipo.

Hay que recordar que el Unicaja ya intentó el verano pasado su fichaje, antes de incorporar a Roberts. Lo confirmó el propio jugador, que reconoció que el club malagueño le intentó fichar a principios del pasado verano. «Con el Unicaja pasó que era el principio del verano, yo estaba con alguna opción de jugar en un equipo de la Euroliga y ellos me dijeron que no podían esperar, así que no fue una negociación larga ni estuve cerca, sólo conversaciones», reconoció en una entrevista con Encestando. El problema con Colom sigue siendo su elevado caché económico para un club como el malagueño. Tras su etapa en el Bilbao, se marchó a Rusia para jugar al Unics tres temporadas a gran nivel con un buen contrato.

El jugador ya ha declarado que su deseo es regresar a España y desde el Valencia también están muy interesados en su contratación. El Unicaja no puede competir económicamente con el conjunto valenciano, que además cuenta con la baza de su licencia de Euroliga para el próximo año. Tampoco le faltarán opciones desde otros clubes europeos y el jugador internacional está ante una gran oportunidad de conseguir otro buen contrato a sus 30 años. Es un nombre que cuadra en prácticamente cualquier proyecto de cierto nivel, ya que tiene experiencia, conoce a la perfección el baloncesto europeo y es un perfil de jugador de los que hay pocos.