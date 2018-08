Quino Colom revela que el Unicaja fue el único equipo español que intentó ficharle Colom, este verano en el Palacio de los Deportes de Málaga con la selección. / FEB El base andorrano fue una de las primeras opciones del equipo malagueño, aunque se descartó por su elevado coste económico ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 24 agosto 2018, 00:51

Empezaba un nuevo verano para el Unicaja y de nuevo había una cuestión prioritaria a la hora de confeccionar la plantilla: fichar a un base de primer nivel. Tras las malas experiencias de las últimas temporadas, había que apuntar alto y tratar de incorporar a un director de juego de primer nivel que supliera a McCallum, la gran apuesta de la pasada campaña que no salió bien.

En el mercado había un jugador que lo tenía todo para cuadrar en el proyecto. Internacional, cupo de formación, amplio conocimiento del baloncesto europeo y en un gran momento de forma. Además terminaba contrato en su club. Quino Colom era un caramelo en el periodo de fichaje estival, aunque lo normal es que estuviese en la agenda de importantes clubes europeos.

Regreso al trabajo tras la jornada de descanso El Unicaja regresará hoy al trabajo tras la sesión de descanso del jueves. Lo hará de nuevo en una doble sesión de entrenamiento, tanto por la mañana como por la tarde, y con los doce jugadores profesionales de la primera plantilla disponibles. Se espera que también se puede incorporar con el grupo el canterano Morgan Stilma, que no se ha podido entrenar hasta ahora. Luis Casimiro y su cuerpo técnico han empezado la pretemporada con una elevada carga de trabajo tanto físico como táctico para tratar de aprovechar estos primeros días de preparación, antes de que empiecen los amistosos.

El Unicaja trató de fichar al base andorrano este verano, fue una de las opciones que se descartó porque la operación tenía un elevado coste económico. Pero lo que llama la atención es que el club malagueño fue el único equipo español que le planteó una oferta para regresar a la Liga Endesa. Así lo desveló el mismo jugador en una entrevista con el portal especializado Encestando. «Le comenté a mi agente que necesitaba un nuevo reto y que quería cambiar de liga. He estado en el quinteto ideal de la Eurocup, en el All Star de la VTB League, llegamos a una final… En España sólo he hablado con el Unicaja este verano, todo lo que ha salido de otros clubs no es cierto», explica el jugador en la entrevista. «Con el Unicaja pasó que era el principio del verano, yo estaba con alguna opción de jugar en un equipo de la Euroliga y ellos me dijeron que no podían esperar, así que no fue una negociación larga ni estuve cerca, sólo conversaciones», asegura el internacional.

De Rusia a Turquía

El relato de Colom coincide con la forma de actuar del Unicaja y su director deportivo, Carlos Jiménez, que suelen tratar de moverse rápido para anticiparse a otros competidores con más potencial económico. El fichaje de Colom no era nada fácil, ya que su caché era muy elevado tras su paso por el Unics Kazan ruso, pero el cuadro malagueño estaba dispuesto a intentarlo. El jugador prefirió esperar y entonces el club de Los Guindos tuvo que trabajar en otras líneas abiertas. Finalmente el elegido fue Brian Roberts, por el que también hubo que esperar bastante tiempo, pero que finalmente dio el sí a la propuesta del Unicaja.

Colom finalmente firmó por el Bahcesehir turco, un club recién ascendido a la máxima categoría del baloncesto turco, pero que ha hecho una gran apuesta económica y que ha incorporado a jugadores importantes como Marcus Slaughter, Chris Babb, Andy Rautins o Preldzic. No cristalizó la opción de Colom, pero el base andorrano compartirá este próximo mes de septiembre vestuario con Alberto Díaz y Jaime Fernández en los partidos de la selección española clasificatorios para el Mundial 2019.