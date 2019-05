Las reacciones del Unicaja tras un histórico ascenso Las jugadoras agradecieron el apoyo del público en los Guindos al cierre del partido. / GERMÁN POZO Algunas de las jugadoras más destacadas del equipo, así como los técnicos del último duelo y la directiva del club valoran el éxito del conjunto femenino MARINA RIVAS / JUAN CALDERÓN Domingo, 19 mayo 2019, 20:35

Aunque los focos ya se habían apagado, la fiesta continuaba dentro del vestuario del Unicaja. Nadie se libraba de acabar empapada o de entonar alguna estrofa del himno del club, seguido de algún que otro grito a caballo entre la alegría y el sobreesfuerzo. Una de las que concluyó más agotada tras jugar 50 minutos del último duelo ante el CAB Estepona fue la ala-pívot canaria Vero Matoso, que anotó los últimos dos tiros libres que firmaron el 88-87 en el marcador. Sobre este momento, aseguró: «El segundo lo tiré a fallar pero entró». No quería que se repitiese el empate como al cierre de la primera prórroga, cuando sin querer también entró un tiro de Gema García que no debía hacerlo para no extender más el encuentro, lo que tampoco la beneficiaba a ella, que además jugó 50 minutos con molestias en la rodilla.

Matoso, que fue una de las claras protagonistas durante el año y toda la fase de ascenso, por su experiencia, prefirió no hablar de sí misma: «Creo que no destacaría mi nombre, sino el del equipo. Ayer Claudia Alonso hizo un partido espectacular, hoy Gema con la rodilla ha respondido…». Encuentros que no estuvieron exentos de sufrimiento para la afición: «Esto es lo bonito del deporte, sufrir hasta el último minuto y ganar siendo un equipo y estando juntas. Tanto las que han salido de titulares como las que han partido desde el banquillo, han estado espectaculares. Ya somos de Liga 2», comentó la canaria.

De protagonista a protagonista. La última incorporación cajista, la americana Robinson fue crucial bajo el aro y forzando faltas favorables al equipo en el último tramo del encuentro. «Ha sido un esfuerzo de equipo, mis compañeras lo han hecho muy bien. Yo he mirado siempre por lo que creía que necesitaba el juego y al final hemos ganado porque hacemos un buen trabajo de equipo», respondió ya más tranquila, con la medalla de oro al pecho y a punto de recostarse en el suelo, dejando una icónica imagen sobre una publicidad de la entidad bancaria que revestía los bordes de la pista. Tras anotar 31 puntos y con 35 de valoración, Robinson valoró: «Ha sido un partido muy largo, pero hemos dado el paso y hemos demostrado que podemos hacer lo que nos propongamos».

Desde la timidez, con menos palabras pero todavía con lágrimas de emoción, la malagueña Claudia Alonso, que a pesar de su juventud demostró un gran carácter en la defensa en toda la fase de ascenso, sólo pudo decir: «No tengo palabras, sólo que estoy muy feliz por mi y por el equipo, el Unicaja merecía esto. Por fin somos de Liga 2».

Un ascenso con una entrenadora al mando también se sangre malagueña, Lorena Aranda: «El partido ha caído de lado del Estepona, pero por 'average' nos lo hemos llevado nosotros. Llevábamos todo el año trabajando para conseguir algo así de bonito; a veces los sueños se cumplen». Además, cuestionada sobre si hubo falta de comunicación del banquillo con Gema García en los tiros libres del cierre de la primera prórroga, aseguró: «Yo creo que tiró a fallar, pero el segundo ha entrado. Parece que es sencillo fallarlo pero no lo es». Y efectivamente, era la intención de Gema: «El primero lo quise meter y nada, y el segundo lo metí; más emoción y sufrimiento«, bromeó ahora que ya podía esbozar la sonrisa. Eso sí, añadió: »Lo importante es que lo hemos sacado adelante con el corazón y creyendo que lo conseguiríamos«.

La directiva, presente

Aunque más allá de aquello que pasará a ser una anécdota, lo único relevante es el ascenso. Algo que no hubiera sido posible, para empezar, sin la apuesta del club por crear un conjunto sénior femenino potente con vistas al futuro. Sobre este éxito, el presidente del Unicaja, Eduardo García, que estuvo presente en todos los partidos de esta fase de ascenso en los Guindos, valoró: «Las chicas han estado extraordinarias. Vimos la gloria del deporte y hemos alcanzado el objetivo gracias al esfuerzo de las jugadoras». Y por supuesto, también por el apoyo de la Fundación Fundación Bancaria Unicaja. El responsable de Deporte, Ocio y Medio Ambiente de la Fundación, Paco Alonso, tampoco quiso perderse esta cita y comentó: «En la Fundación Unicaja apostamos por el deporte femenino, Málaga merecía un equipo en la segunda categoría nacional».

Por su parte, el CAB Estepona, que se convirtió en el único rival que ganó al Unicaja de Lorena Aranda este año, se quedó a las puertas del ascenso por 'average', pero tras un reñido e histórico partido. Sobre este, su entrenador Juan Baraza sólo pudo mostrar agradecimiento por el trabajo de sus jugadoras: «Hemos tenido el ascenso en la mano y se nos ha escapado pero nos vamos con la cabeza muy alta».