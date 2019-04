Así fue el 'regreso' Carlos Jiménez a las canchas Jiménez forcejea con un jugador del San Fernando durante el partido de ayer. / J. CALDERÓN El director deportivo del Unicaja, campeón del mundo con España, jugó en la EBA y demostró que el que tuvo retuvo JUAN CALDERÓN Sábado, 13 abril 2019, 21:48

Seguramente que Carlos Jiménez no esperaba que su regreso a las canchas, aunque fuese testimonial y por sólo un partido, despertase tanta expectación. El director deportivo del Unicaja jugó este sábado con el equipo cajista de la Liga EBA y demostró que no ha sido uno de los mejores jugadores españoles de las últimas décadas por casualidad. Jiménez formó parte de un equipo integrado por los entrenadores de la cantera del Unicaja para medirse al DKV San Fernando porque la mayoría de los jugadores que habitualmente componen este equipo están disputando el Campeonato de Andalucía júnior; de hecho este domingo juegan la final ante el Betis Energía Plus en Rincón de la Victoria.

La coincidencia del partido, además, con la disputa de la fase final cadete en Los Guindos provocó que el pabellón de la cantera cajista estuviese repleto para ver el regreso de Jiménez. «Este tío ha sido el mejor en hacer lo que no aparece en las estadísticas; un jugador fundamental en cualquier equipo», le comentaba un aficionado a otro durante el descanso del partido que el Unicaja perdió por 39-101. La paliza fue tremenda, pero no se esperaba otro resultado ante el cuadro gaditano, líder del grupo por la permanencia, teniendo en cuenta el equipo de circunstancias montado por el Unicaja,

Jiménez, que tiene 43 años y conserva un buen físico, mostró su conocimiento del juego. Cargaba el rebote de forma constante, corregía a sus compañero, bloqueaba... El madrileño, responsable de la planificación deportiva del Unicaja desde hace varias temporadas, firmó una estadística acorde a su estilo: 5 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias y 18 de valoración. Fue llamativo verlo jugar con Morgan Stilma (21 puntos y 15 rebotes), de 18 años y que entrena habitualmente con la primera plantilla cajista y al que él renovó el pasado verano.

Por su parte, también en la EBA, el Marbella se situó segundo en el grupo por la clasificación para la Fase Final tras vencer al Krypteia Huelva por 79-52.