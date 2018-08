Roberts, jugador del Unicaja: «Todos jugamos para ganar títulos» E. Miranda El base norteamericano se mostró ambicioso en su nueva etapa en el club malagueño y asumió el rol de liderar a sus compañeros por su experiencia ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 22 agosto 2018, 13:42

El Unicaja cerró hoy el capítulo de presentaciones de los fichajes realizados este verano cara a la próxima temporada. Brian Roberts fue el último en llegar a Málaga y esta mañana fue presentado oficialmente como jugador del cuadro malagueño. El norteamericano de 32 años y 1,85 llega con un contrato para una temporada y en principio jugará de base, aunque puede hacerlo también como escolta. «No tengo problemas para jugar en ambas posiciones, me siento cómodo en las dos. Puedo tirar o jugar 'pick and roll', pasar», dijo el exjugador del Olympiacos.

Roberts llega a Málaga como uno de los fichajes más importantes del verano y deberá tener protagonismo en los esquemas de Luis Casimiro. La pasada temporada jugó en el Olympiacos en su regreso a Europa tras varias temporadas en la NBA, pero tuvo un papel más secundario en el equipo de El Pireo. «El año pasado mi rol en el equipo era distinto, traté de ajustame a ese nuevo papel, no tengo problema. Ahora en el Unicaja creo que puedo tener más presencia, me veo capaz de asumir ese reto y hacer mi juego. Tenemos una gran plantilla y estoy deseando jugar con ellos», afirmó. El profesional nacido en Ohio será el más veterano de la plantilla en cuanto a edad y cree que puede ayudar a los jugadores más jóvenes: «Por mi experiencia puedo ayudar a otros compañeros, me gusta poder enseñar algo. Más que ser un líder hablando, prefiero liderar con el ejemplo, con el trabajo diario», comentó.

En sus primeros días en el equipo, Roberts ha percibido que Luis Casimiro quiere hacer un juego rápido y cree que la adaptación será fácil tanto al equipo como a la ciudad. Por ahora ha llegado sólo a Málaga y está buscando una casa para instalarse junto a su familia, que llegará más adelante (tiene tres hijos). «De las veces en las que he jugado aquí, siempre he recordado el gran ambiente, la atmósfera que había en el pabellón», comentó. Lucirá el 22 en su camiseta, un número que tiene un significado especial, pero que le ha acompañado desde que tenía 10 u 11 años.

Volverá a compartir equipo con su amigo Kyle Wiltjer, con el que coincidió el año pasado en el Olympiacos, y no duda en hablar de objetivos ambiciosos: «Todos los jugadores competimos para lograr títulos, ya sean en la Eurocup o en la Liga. Es lo que a todos nos gusta. Pero, aunque sea algo de lo que podemos hablar ahora, habrá que ganárselo todos los días trabajando», afirmó.