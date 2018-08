Roberts reclama protagonismo en el Unicaja Roberts, ayer en la pista principal del Palacio de los Deportes de Málaga. / Migue Fernández El americano asegura que quiere tener un rol importante en el equipo y ser un líder para los jóvenes ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 23 agosto 2018, 00:22

A Brian Roberts no le tiembla el pulso en una cancha de baloncesto. Es un jugador que no se esconde, que busca constantemente el balón y ser una amenaza constante. Empezó a hacerse un nombre en sus cuatros años de carrera en la Universidad de Dayton, aunque eso no le permitió salir seleccionado en el draft de la NBAde 2008. Empezó entonces una carrera en Europa, primero en el Galil Gilboa de Israel y después en el Brose Bamberg, que le catapultó de vuelta a Estados Unidos. Jugó cinco años en la NBA, entre Nueva Orleans, Charlotte y Portland (más de 300 partidos) y la pasada campaña regresó a la Euroliga como jugador del Olympiacos.

La que empieza ahora será su sexta temporada en Europa y, por su trayectoria, se le puede considerar uno de los fichajes estrella del Unicaja este verano. Ayer, el jugador de 32 años y 1,88 de altura habló por primera vez en Málaga ante los medios de comunicación y no rehuyó de ese papel protagonista que se le presupone en el equipo: «Por mi experiencia puedo ayudar a otros compañeros, sobre todo a los jóvenes, hablar con ellos de distintas situaciones; aunque más que hablar, prefiero liderar con el ejemplo, con mi trabajo diario». El norteamericano admitió que la temporada pasada se tuvo que adaptar a un rol más secundario en el Olympiacos y por eso este año espera ser importante en el Unicaja:«El año pasado tuve que adaptarme a un rol distinto en el Olympiacos. Ahora quiero ayudar más al equipo, tener más opciones, mostrar más mi juego. Tenemos muy buena plantilla y eso ayudará», afirmó el exjugador del conjunto de El Pireo.

Su discurso rebosó confianza en su calidad y también en el equipo, pese a ser un recién llegado. Habló varias veces de la importancia del trabajo diario y fue sincero cuando le preguntaron por los objetivos que debe tener el Unicaja: «Todos tenemos la misma meta, que es ganar títulos. Es por lo que jugamos todos los jugadores. Aquí no será diferente, ya sea en la Eurocup, en la Copa o en la Liga ACB. Es algo de lo que podemos hablar ahora, pero dependerá del trabajo que hagamos cada día».

El profesional nacido en la localidad de Toledo (Ohio) se mostró encantado con lo que se ha encontrado en el Unicaja en los primeros días. Desde el club resaltan su predisposición al trabajo –el viernes, tras aterrizar desde Estados Unidos, pasó directamente los reconocimientos médicos y a primera hora de la tarde ya estaba en el entrenamiento con sus compañeros– y su experiencia como jugador. «Los tiempos de su fichaje fueron más largos de lo esperado. Buscábamos un jugador con experiencia en Europa, también la tiene en NBA con mucha presencia, nos medimos en Euroliga dos veces el año pasado y siempre nos ha llamado la atención por lo que transmite y por su presencia», aseguró el director deportivo del club, Carlos Jiménez.

'Feeling' con la ciudad

El jugador llega para jugar de base, como confirmó el propio Luis Casimiro, pero podrá ser empleado también en el puesto de escolta. Él aseguró ayer no tener preferencias:«Puedo jugar de '1' o de '2' fácilmente, tirar tras bloqueos o jugar yo el 'pick and roll'. Me siento cómodo en ambas posiciones», argumentó.

El nuevo base del Unicaja ha jugado en varias ocasiones en Málaga como rival, tanto con el Brose Baskets como la pasada temporada con el Olympiacos. «Me gusta el 'feeling' de la ciudad, recuerdo el gran ambiente que había en el pabellón. El año pasado el Unicaja jugó muy bien los dos partidos en los que nos enfrentamos, con un juego muy dinámico y duro. Creo que ahora es un buen sitio para seguir mi carrera», declaró.

En el aspecto personal, Roberts cree que no tendrá problemas para adaptarse rápido al equipo. Aunque será debutante en la Liga Endesa, tiene mucha experiencia en Europa y la presencia en el equipo de s amigo Kyle Wiltjer, con el que coincidió el año pasado en el Olympiacos cree que le ayudará. Ya han podido hacer algo de turismo y por ahora está encantado con la Costa del Sol. El estadounidense ha llegado por ahora sólo a Málaga, pero pronto se le unirá su familia –tiene tres hijos–, por lo que aún busca una casa definitiva para pasar la temporada. Además, ya se ha interesado por aprender a hablar español «un poquito», como dijo él mismo en castellano, haciendo un pequeño esfuerzo.