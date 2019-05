Rubén Guerrero: «Espero estar preparado para la ACB»

No oculta su ilusión y alegría por volver al club en el que se formó y del que se fue hace ahora seis años. Rubén Guerrero entonces tuvo una propuesta del Unicaja para seguir formando parte de la cantera, pero decidió poner rumbo a Estados Unidos para estudiar una carrera y competir en la NCAA, la Liga universitaria norteamericana. Ahora regresa al Unicaja con un contrato para lo que queda de temporada y las dos siguientes. El club quiere comprobar cuál es su nivel real en el mundo profesional y después decidirá si tiene un hueco en el primer equipo la próxima temporada o si sale cedido a otro club.

«Me gradué hace un par de viernes y la semana pasada me enteré de que el Unicaja quería contar conmigo. La vuelta ha sido muy rápida, llegué a Málaga el fin de semana y ya estoy a disposición del entrenador», comentó el pívot marbellí. Estos días entrena con el equipo a las órdenes de Luis Casimiro y el club está a la espera de la documentación para inscribirlo en la Liga Endesa. Lo normal es que por ahora solo ayude en los entrenamientos -aún tiene que aprenderse los sistemas y adaptarse a un sistema de juego distinto al de la NCAA-, pero en caso de ser necesario el entrenador podría contar con él si llega a tiempo el 'transfer'. «Espero estar preparado para la ACB, el nivel de allí es distinto, jugar en ACB va a ser duro, he tenido la suerte de llegar ahora y tener estas dos o tres semanas que me van a servir para adaptarme. Físicamente estoy bien, estuve una semana parado tras la graduación pero ayer ya entrené con el equipo con normalidad, no me desmayé», bromeó el jugador, que tiene un físico imponente.

«Cuando llegué a Estados Unidos era un canijillo, medía lo mismo (2,13), pero sabía que allí necesitaba ponerme mucho más fuerte para competir. Al principio comía mucho y me daba mucha caña en el gimnasio. El cambio físico me ayudó a cambiar también de mentalidad, me ayudó a saber que podía pegarme con pívots muy fuertes», asegura. Defender, taponar o poner buenos bloqueos son sus puntos fuertes como jugador interior. Guerrero comentó la ilusión que le hacía volver a casa, ahora como jugador del Unicaja. «Recuerdo cuando venía al Carpena desde Marbella para ver los partidos, para ver a gente como Boni N'Dong, Germán Gabriel, y después me metía por los pasillos para ver si conseguía algún autógrafo. Ahora vuelvo por esos pasillos ya como jugador», decía.

El director deportivo del Unicaja, Carlos Jiménez, aseguró que el club está convencido de que el jugador va a poner todo de su parte y que cuenta con el 'extra' de ser de la casa. «De su trabajo y del nivel de competición que pueda dar dependerá su futuro», aseguró y comentó que por ahora no se han planteado una futura cesión del jugador. Cuestionado por este periódico por la opción de fichar también a Francis Alonso, que esta semana hizo un entrenamiento con los Hornets de la NBA, Jiménez aseguró que Alonso «también tiene un planteamiento por parte del club, pero no solo depende de una parte. Rubén aceptó ese planteamiento desde el principio».