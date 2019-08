Scariolo, en clave malagueña: el Unicaja, Jaime Fernández, Francis Alonso... Scariolo, a su llegada a la estación de Málaga / FRANCIS SILVA El seleccionador nacional dejó algunsa reflexiones interesantes a su llegada a Málaga con la selección española ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 8 agosto 2019, 20:43

A las 19.00 horas llegó a Málaga procedente de Madrid la selección española de baloncesto, con los 16 jugadores disponibles (incluidos Rudy y Marc Gasol) para participar en el torneo que se disputará viernes y sábado en el Martín Carpena. El seleccionador nacional Sergio Scariolo atendió a los medios malagueños y dejó algunas reflexiones interesantes sobre el Unicaja y algunos de sus jugadores. Lo primero fue saber la opinión del entrenador sobre Jaime Fernández, el único jugador del Unicaja con la selección que aspira a jugar el Mundial de China: «Lo veo bien, está trabajando como el resto, con un poquito de retraso al inicio le ha costado bastabte la primera semana porque venía de una lesión y de un periodo de inactividad, pero poco a poco se va poniendo a todo. Tomaremos decisiones más adelante», dijo sobre el jugador del Unicaja.

Opinó también sobre el nuevo proyecto del club malagueño cara a la próxima temporada: «Estuve viendo a Melvin Ejim jugar con Canadá anoche, hizo un buen partido (ver vídeo del partido), con acierto en el tiro. Pero por lo demás, a las plantillas hay que verlas conjuntadas. Ahora mismo son nombres, han hecho un buen trabajo a nivel de selección individual de los jugadores, pero claro para expresar una opinión hay que verlos jugar juntos y tampoco al inicio de la temporada«.

FRANCIS SILVA

En ese equipo malagueño no estará Francis Alonso, que salió cedido al Fuenlabrada. Un jugador al que Scariolo siempre ha alabado en público: «Lo de Francis ahora es volver al baloncesto FIBA y sumar kilómetros. Tiene todo el talento para triunfar, tiene también la cabeza bien amueblada para hacerlo bien y me parece definitivamente acertada la decisión de que pueda curtirse en un equipo que a la vez es exigente y que ha sido un trampolín para muchos jugadores jóvenes, entre ellos Alberto Díaz«, aseguró. »Obviamente luego entiendo y estoy seguro de que las garantías sobre el espacio y rol en el equipo estén todas. En las cesiones ese es un poco el punto de interrogación. Una vez que se haya garantizado el espacio que el chaval pueda tener, desde luego me parece un buen sitio«, comentó.

El seleccionador también habló del reciente título europeo sub-18 de su hijo Alessandro Scariolo con España, que pudo vivir en directo junto a su mujer Blanca Ares en Grecia: «Se pasa mucho peor en la grada que dirigiendo una final olímpica. Cuando estás en una grada es mucho más complicado, hay mucha más tensión y no la puedes expresar. Al final hubo final feliz, esa tensión se volvió alegría».

Scariolo confirmó que tras este torneo de Málaga llegarán los dos primeros descartes del grupo de 16 que tiene ahora mismo y que serán 14 los que viajen a Estados Unidos la próxima semana para otro amistoso.