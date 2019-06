Scariolo piropea a Alonso: «Tiene un don para el tiro de tres» Francis Alonso, durante un entrenamiento en Santa Bárbará. / Twitter El técnico ve improbable que salga elegido en el Draft, que se celebra hoy, pero ve factible que puede conseguir un contrato en la NBA JUAN CALDERÓN Jueves, 20 junio 2019, 16:53

Antes de que se celebre el Draft de la NBA, el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, analizó las posibilidades del malagueño Francis Alonso en la cita en la que los equipos de la Liga estadounidense eligen a los mejores jugadores jóvenes del mundo. El técnico dijo que ve al canterano del Unicaja con pocas opciones, lo que incluso puede beneficiarle. El técnico realizó un interesante análisis sobre las cualidades de un jugador cuyos derechos en la Liga Endesa.

«Francis tiene un don, que está valorado muy bien aquí, que es el tiro de tres puntos. Además es un jugador inteligente y su capacidad para tomar decisiones es buena. Ha tenido una trayectoria importante en una universidad emergente. No me sorprendería que encontrara un contrato por aquí, habría que ver qué tipo de contrato y que posición y uso. No creo que salga en el Draft de esta noche, lo que puede ser mejor para negociar cualquier contrato sin ajustarse a los parámetros de los que son elegidos. No me sorprendería que llamara el interés de algún equipo. Otra cosa es que uno prefiera tener un rol diferente en Europa o más marginal aquí«, explicó.

Alonso ha estado en la órbita de la selección en las últimas temporadas, pero sus compromisos con la Universidad de Greensboro le impidieron acudir. Por ejemplo, a la concentración de jóvenes que comienza la semana que viene, también había sido invitado, pero el escolta está en Estados Unidos y es previsible que con vistas a jugar la Liga de Verano de la NBA.