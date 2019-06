Scariolo: «En Toronto me he acordado mucho de la celebración de Copa que viví en Málaga»

Lo ha ganado casi todo en el baloncesto europeo y esta temporada ha sido campeón de la NBA, pero este viernes comentaba que lo que realmente le había emocionado era asistir por la mañana a la graduación de su hijo Alessandro en Marbella -el próximo curso el canterano del Unicaja se marcha a Estados Unidos para iniciar sus estudios universitarios-. Sergio Scariolo lleva a gala ser italiano, pero echó raíces en la Costa del Sol tras su etapa en el Unicaja. Ayer recibió un homenaje en la capital impulsado por la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, con la colaboración de la la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y el lema que presidía el acto era: «Un andaluz nacido en Brescia».

Acompañado del consejero Javier Imbroda y rodeado de gente del baloncesto y de su mujer, Blanca Ares, Scariolo relató ayer en el Instituto Andaluz del Deporte su experiencia como campeón de la NBA como parte del cuerpo técnico de los Toronto Raptors. «Aquí estaba en una situación ideal, pero tenía la sensación de que tenía que salir de la jaula de oro y ponerme a prueba», explicó sobre su marcha a Estados Unidos. Un camino con un final feliz y único, pero que al principio no fue fácil: «He vivido un año como una etapa del Tour con subida al Tourmalet o al Alpe d'Huez y luego con bajada. Con un inicio tremendo, muy difícil, de pasarlo realmente mal. De pensar que no estaba capacitado para hacer mi trabajo, por mi ignorancia en temas de tecnología o en el idioma, que se supone que sabía pero allí utilizan una terminología de baloncesto totalmente distinta». Scariolo aprendió que su larga experiencia en Europa no contaba nada en la NBA. «Tienes que remangarte, aceptar un rol nuevo, desde empezar pasando los balones a los jugadores a montar un vídeo. ¡Cuánto te he echado de menos, Ángel!», dijo en referencia a Sánchez-Cañete, su ayudante en la selección que siempre se ha encargado de los vídeos.

A partir de las fiestas navideñas, algo cambió en su situación en los Raptors. Scariolo empezó a sentirse útil, los jugadores empezaron a confiar en él y en sus consejos, Nick Nurse, el entrenador principal, le dio más protagonismo y todo cambió. «Todo terminó siendo algo extraordinario, con la sensación de vivir algo lejos de lo que podía llegar a imaginarme», aseguró. Habló de cómo implantó distintos sistemas defensivos, como la 'caja y uno' que utilizaba en el Unicaja con frecuencia cuando Berni tenía que defender a Navarro. «Luego en ataque, había situaciones en la que más o menos se decía 'dadle la pelota a Kawhi y los demás quitaos de en medio'», bromeó.

Habló el seleccionador nacional de cómo vivió las celebraciones del histórico triunfo de los Raptors y admitió que vivió algo parecido a su primer título en Málaga, la Copa del Rey de 2005. «Me acordé mucho de las celebraciones en Málaga en la Copa, con el bus descubierto con tanta gente, tanta pasión, tanto entusiasmo en la calle. La diferencia era que en las calles de Toronto había casi 3 millones de personas. Pero las sensaciones fueron muy parecidas, además mucha gente de la comunidad latina de Toronto se dirigía a mí en español o italiano, eso fue algo especial».

Llamó la atención su respuesta sobre su visión del Unicaja, una pregunta inevitable cada vez que pasa por Málaga: «Lo veo más como un aficionado que como un profesional y soy optimista. Por aquí han pasado y hay grandes profesionales, hay talento. Luego los jugadores van vienen, los resultados llegan o no, pero gustaría ver una identidad, una personalidad, que la gente pueda reconocer al Unicaja más allá de que se gane».