Semana clave para cerrar el fichaje de un base comunitario para sustituir a Díaz Bruno Fitipaldo / ACB Photo Podría haber una oferta del Unicaja a Bruno Fitipaldo, base uruguayo del San Pablo Burgos ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 8 enero 2019, 00:12

No ha pasado aún una semana desde la lesión de Alberto Díaz y el Unicaja sigue trabajando en la incorporacion de un jugador que pueda ayudar al equipo al menos durante los tres meses de baja del malagueño. El club de Los Guindos empezó a pedir propuestas a las agencias de representación el primer día y ya se han ido estudiando las diferentes opciones. Esta semana será clave para la llegada de un jugador, que tendrá que adaptarse lo más rápido posible. Aunque no podrá jugar en la Eurocup hasta la segunda vuelta del Top-16, sí podrá competir en la Liga Endesa y podrá ir entrando poco a poco en la dinámica del equipo. El Unicaja quiere acertar con el refuerzo - «no se va a fichar por fichar», insistía Luis Casimiro-, que será un base que no ocupe plaza de extranjero y preferiblemente con conocimiento del baloncesto europeo. La realidad es que no hay muchas opciones en el mercado, sobre todo que no impliquen un traspaso.

En esa búsqueda de jugadores, el 'Diario de Burgos' informó ayer de una oferta del Unicaja a Bruno Fitipaldo, base uruguayo del San Pablo Burgos. Tras la salida de Deon Thompson al Zalgiris, el club burgalés ha conseguido retener a su jugador y el Unicaja sigue en el mercado.