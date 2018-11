Las sensaciones de la Liga, cara a cara Jaime Fernández vuelve a las canchas. Ennis es el máximo anotador de la Liga. / ACB Photo | A. Martínez | Alberto Martín Jaime Fernández y Ennis, los dos jugadores más valorados de la ACB, se miden hoy en Andorra ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 17 noviembre 2018, 00:40

Llull, Tomic, Ayón, Dubljevic... La Liga Endesa ha logrado retener en los últimos años a algunas de sus mejores estrellas, jugadores que podrían jugar en cualquier equipo de la Euroliga e incluso la NBA. Pero todas las temporadas hay jugadores que dan un paso adelante, que sorprenden por su excelente rendimiento y que se convierten en las nuevas sensaciones de la competición.

Hoy en Andorra (20.30 horas, por Movistar Deportes 2) se medirán los dos jugadores más en forma de la ACB: Jaime Fernández y Dylan Ennis. El escolta del Unicaja, que reaparece tras perderse el partido de Eurocup por un edema óseo en la rodilla izquierda, ha multiplicado todas las buenas expectativas que había sobre él a principios de temporada. Es el jugador más valorado de la Liga Endesa (21,3 de media) y el tercer máximo anotador (15,6) y en las primeras semanas se ha convertido en el gran referente del conjunto malagueño. Por parte del Andorra, el base Ennis es el segundo mejor valorado de la competición (19,5) y el máximo anotador (17,4). Casualmente el base canadiense de 26 años ha tenido en el Morabanc Andorra la difícil misión de hacer olvidar a Fernández, tras el pago de su cláusula de salida este verano por parte del Unicaja.

Se trata de un jugador de una gran potencia física pese a medir sólo 1,88 y con gran capacidad para anotar, tanto desde lejos como en penetración. La pasada temporada jugó la recta final de la campaña en el Zaragoza y fue clave para la salvación del conjunto maño, con más de 15 puntos de media.

El regreso de Jaime

Será un partido especial para Jaime Fernández, que no ha querido perderse el viaje a Andorra, la que fue su casa. El jugador viajó con el equipo y podrá jugar, aunque aún no se encuentra al cien por cien tras su lesión en el partido ante el Breogán. Fernández jugó la pasada campaña por primera vez en su carrera fuera del Estudiantes. Tras toda una vida en el conjunto colegial, el madrileño decidió salir de su casa «para salir de su zona de confort», como él mismo explicó, y su rendimiento mejoró de manera sorprendente.

El jugador del Unicaja mejora de su lesión y regresará a las pistas para medirse a su exequipo:«No sé cómo me recibirán»

Ahora en Málaga está demostrando que está llamado a ser uno de jugadores españoles más importantes de los próximos años. Ayer hablaba sobre su regreso al Principado: «Fue una temporada bonita para mí. Ahora como visitante es más complicado, en una cancha muy caliente, con una afición muy dura, pero espero que podamos sacar la victoria. No sé como me recibirá la afición pero mi pensamiento para ellos es que estoy agradecido por el año que pasé, me sentí muy arropado y espero que sea un buen partido». También tenía palabras para Ennis, su rival hoy: «Es un jugador muy incisivo hacia el aro, con mucha energía y que físicamente es muy duro. Es complicado pararle, todos los equipos lo están intentando pero nadie lo consigue».

Más allá de Ennis, el Andorra es un equipo muy peligroso que, al igual que el Unicaja, está en dinámica positiva tras ganar ante Real Madrid, Baskonia y Brescia Leonessa en la Eurocup. Es baja Walker y Diagne arrastra molestias musculares, aunque jugará. «Jugamos contra uno de los equipos más en forma de la liga. Están jugando fácil y cómodos. Con un estilo de juego un poco diferente de lo que hay ahora generando mucho juego desde el poste bajo. Para mí el Unicaja es un equipo de Euroliga», decía ayer el entrenador rival, Ibon Navarro. El Unicaja busca su cuarta victoria consecutiva para mantenerse en los puestos de cabeza de serie de la Liga Endesa.