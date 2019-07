Sergio Rodríguez genera una situación excepcional en el Unicaja Sergio Rodríguez, durante una concentración con la selección española. / EFE Patrocinador, propietario y club, dispuestos a ampliar el presupuesto solo si el base canario da el sí a la propuesta realizada JUAN CALDERÓN Domingo, 7 julio 2019, 00:44

La próxima semana será determinante para conocer el futuro de Sergio Rodríguez y saber si el jugador acepta la oferta que el Unicaja le ha planteado para las próximas temporadas. La posibilidad de hacerse con los servicios del base internacional de 33 años ha generado una situación excepcional en el club malagueño en todos los sentidos.

El CSKA, su actual equipo, tiene como límite hasta el viernes 12 para decidir si deja sin efecto el año adicional de contrato que Rodríguez tiene firmado en Moscú. El que rescinda este compromiso tendrá que asumir el pago de 450.000 euros de la cláusula. Lo que suceda ese día marcará el punto de partida para que el Unicaja sepa si puede contar con el genial base canario.



Se da la circunstancia de que a la espera de esto Sergio Rodríguez ha generado el interés de varios clubes. El Unicaja está muy bien posicionado con una oferta de primerísimo nivel, pero el Valencia, que también ha contactado con sus agentes, dispone de más liquidez, y, por encima de todos, el Armani Milán.

Así las cosas, el club malagueño está dispuesto a esperar el desarrollo de los acontecimientos hasta saber si cuenta con el sí de Sergio Rodríguez. Mientras se ha trabajado en su fichaje, el club de Los Guindos ha sido consciente en todo momento de que una operación de este calado exigía un esfuerzo económico extra. Rodríguez ha sido uno de los jugadores mejor pagados desde que regresó a Europa para jugar en el CSKA tras poner fin a su etapa en los Sixers de Philadelphia. El base ha percibido unos 3,4 millones de euros por temporada y la próxima campaña tiene garantizados otros tres millones. Esto da una idea del caché del jugador.

La proposición del Unicaja es buena, muy buena, pero no llega a esas cantidades. Aun quedándose lejos, un esfuerzo de este calibre obligará a un aumento del presupuesto de la próxima temporada, quizá de las dos siguientes. En este sentido, hay consenso entre el patrocinador, Unicaja Banco, y el propietario del club, la Fundación Bancaria Unicaja, para asumir ese esfuerzo extra, tal y como hicieron hace dos campañas cuando logró la plaza para la Euroliga tras ganar la Eurocup. En condiciones normales, el Unicaja repetirá presupuesto, con alrededor de once millones, pero el fichaje de Sergio Rodríguez implicaría un aumento que todavía no se ha calculado. Este esfuerzo se hará sólo y exclusivamente por el tinerfeño; en caso de que su respuesta sea negativa, el Unicaja volverá a la normalidad presupuestaria y se fichará a un buen jugador, pero no del caché de Rodríguez. Esto debe quedar claro a los aficionados.

Estas dos instituciones son conscientes de que la llegada de Sergio Rodríguez a Málaga supondría un impacto mediático de primerísimo nivel, además de mandar un mensaje de ambición al mundo del baloncesto y de ilusión para sus aficionados.

Como se explicó ayer, tras pasar por varios equipos de la NBA y ganar dos Euroligas con el Real Madrid y el CSKA de Moscú, ciudad en la que ha pasado dos temporadas con todo lo que ello conlleva, el jugador prioriza ahora el bienestar de su familia en un entorno confortable y en una ciudad que le ofrezca calidad de vida. Es indudable que Málaga y Valencia reúnen las condiciones que demanda, al tiempo que cuentan con dos clubes de primer nivel que le ofrecen un salario acorde a su categoría.

El Valencia tiene un potencial económico mayor que el club malagueño, pero el Unicaja lleva realizando gestiones varios meses y ahora las más altas instancias parecen también dispuestas a hacer un esfuerzo extra. Pero sólo por él, no por otro.