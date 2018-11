Shermadini y Fernández, paran por precaución Sufren leves molestias físicas y no se entrenaron hoy con el Unicaja, aunque ambos viajarán a Frankfurt este martes JUAN CALDERÓN Lunes, 12 noviembre 2018, 17:57

Malas noticias para el comienzo de semana del Unicaja. Luis Casimiro no ha podido contar en el entrenamiento de hoy con dos de sus hombres más destacados en lo que llevamos de temporada, Jaime Fernández y Giorgi Shermadini. Ambos jugadores no han podido participar en la sesión que se ha celebrado en el Pabellón de Los Guindos por problemas físicos, Fernández por gonalgia, que no es otra cosa que dolor en la rodilla izquierda, y Shermadini por contusión en el cuádriceps de la pierna derecha. El equipo viaja mañana a Frankfurt, donde disputará la jornada 7 de la Eurocup.

El internacional español se dobló la rodilla izquierda, después de un mal gesto que se produjo en la recta final del segundo cuarto. Por su parte, Gio Shermadini sufrió en el encuentro una contusión en el cuadriceps de la pierna derecha. Habrá que esperar evolución para ver si ambos jugadores pueden estar disponibles para el partido del miércoles en la pista del Fraport Skyliners alemán (19.00 horas).

Sin estos dos importantes jugadores ha comenzado la preparación de los dos partidos de esta semana el Unicaja, ambos a domicilio. Como se ha reseñado, el miércoles visita Frakfurt para jugar ante el Fraport Skyliners, mientras que el sábado disputará una nueva jornada de la Liga Endesa en la pista del Morabanc Andorra.

El primer desplazamiento de la semana será a tierras alemanas. Fraport Skyliners es actualmente el tercer clasificado del Grupo D de la 7DAYS Eurocup, con un balance de 4 victorias y 2 derrotas, a un partido ganado del propio Unicaja. El equipo germano ha disputado hasta el momento dos encuentros como local, ambos saldados con victoria. Ante Fiat Turin ganó por 88 a 85 y contra Mornar Bar se impuso por 98 a 75. Su último partido en la competición europea lo ganó en la pista del citado equipo italiano por 75 a 85, mientras que en la liga alemana cayó el pasado fin de semana por 81 a 91 ante el Medi Bayreuth.