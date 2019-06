Shermadini, en el mercado Shermadini, durante la eliminatoria contra el Valencia de la semana pasada. / LOF La continuidad del pívot georgiano en el Unicaja es improbable y varios equipos de la Liga Endesa ya valoran su incorporación JUAN CALDERÓN Miércoles, 12 junio 2019, 00:18

Se van despejando las incógnitas en la planificación del Unicaja para la próxima temporada. La continuidad de Giorgi Shermadini en el conjunto malagueño es improbable. El pívot georgiano acaba contrato y el club está explorando alternativas en el mercado para reemplazarlo. Del mismo modo, según se apuntó a SUR, el jugador está en la órbita de varios equipos de la Liga Endesa que valoran su incorporación como un movimiento importante cara a la próxima temporada.

El Unicaja, todavía no ha realizado una comunicación formal al pívot, de hecho tiene contrato hasta el 30 de junio, y además tiene la posibilidad de incluirlo en el tanteo. Es una forma de cubrirse en caso de que no alcance alguno de los objetivos marcados. Ahora bien, las ofertas en el tanteo son ya por el cien por cien del salario, algo que lo complica todo, pues Shermadini es el jugador más caro de la actual plantilla.

Se trata de un jugador muy particular. El georgiano muy resolutivo en acciones cerca de la canasta gracias a sus 2,17 metros y movimientos de espaldas al aro. Su gancho es casi infalible y, además, tiene un porcentaje de tiros libres alto para un pívot, lo que siempre es una garantía, pues recibe muchas faltas. Ahora bien, en defensa condiciona el juego del equipo, pues no es muy móvil y a veces carece de contundencia. Esta temporada ha ido de más a menos, en realidad como el equipo, aunque completó una buena serie de 'play-off' ante el Valencia.

El jugador quiere quedarse en Málaga, donde su familia se encuentra completamente adaptada, de hecho adquirió una vivienda con vistas a instalarse aquí en el futuro. Así las cosas, su futuro en el Unicaja se antoja complicado, aunque no le faltarán alternativas, pues es un jugador muy valorado por los entrenadores, no en vano hace dos campañas fue el mejor pívot de la competición en las filas del Andorra. No hay muchos jugadores como él en el mercado, de ahí que ya haya cola en caso de que el Unicaja decida definitivamente prescindir de sus servicios.