«Me siento muy malagueño; me gustaría retirarme aquí» Carlos Suárez protagoniza un chat con los aficionados para celebrar que ya es el cuarto jugador con más partidos en la historia del Unicaja ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 15 octubre 2018, 18:19

Fue un partido más, pero le hizo subir un escalón más en la historia del Unicaja. Tras cinco años aquí y 316 partidos, Carlos Suárez ya es el cuarto jugador con más partidos oficiales con la camiseta del conjunto malagueño. El capitán del equipo, en su sexta temporada en Málaga, ha superado a otro histórico como Gaby Ruiz y ya sólo quedan tres profesionales que le superan en esta peculiar clasificación: Fran Vázquez (342), Carlos Cabezas (505) y Berni Rodríguez (683). A los malagueños será difícil alcanzarlos, pero al pívot gallego podría superarlo esta misma temporada, si no hay lesiones por medio.

Suárez se encuentra en un gran momento de forma, hizo un buen partido ante el Gran Canaria (11 puntos,5 rebotes, 2 recuperaciones y 16 de valoración) y sigue siendo un hombre capital en el esquema del equipo, ahora con Luis Casimiro al frente. El de Aranjuez, para celebrar esos 316 partidos, quiso protagonizar un chat con sus seguidores en las redes sociales y respondió a todo tipo de preguntas.

-¿Te sientes muy malagueño?

-Sí, me siento muy malagueño, me he comprado hasta una casa aquí, llevo ya cinco años, en Málaga se vive muy muy bien.

-¿Qué sientes cuando aprieta el público del Carpena?

-La afición te da esa energía que falta en momentos clave del partido. Ante el Gran Canaria, cuando las cosas se pusieron complicadas, el público nos dio esas vibraciones positivas.

-¿Qué opinas del nuevo entrenador?

-Conozco a Luis desde hace ocho años, es un técnico exigente, que pide siempre a sus jugadores al máximo, que den el 100% en todo momento. Es el cuarto entrenador con más partidos en la ACB, ha ganado títulos en Manresa y en Gran Canaria y todo eso habla bien de él.

-¿Por qué sacas la lengua cuando haces un pase?

-No sé, es un tic, un acto reflejo por culpa de los nervios. No me doy cuenta. Siempre estoy nervioso, en tensión a la hora de competir. Aunque sea en un partido ante un Primera Nacional o un EBA.

-¿Cuál es el mejor jugador al que te has enfrentado?

-He jugado contra muchos muy buenos. Spanoulis, Pete Mickeal... Seguramente Navarro sea el que más me ha impactado.

-¿Estáis cómodos con las camisetas de manga corta?

- Yo estoy bastante cómodo, el tejido es especial y no noto diferencia ni incomodidad. En un principio parecía que podía ser molesto, pero no.

-¿Qué opinas del cambio de entrenador?

-El ciclo de Joan Plaza fue positivo, conseguimos un título y hay que estar eternamente agradecido a Joan. Ahora viene un entrenador con ideas nuevas, no tan diferentes, porque esto es baloncesto, pero sí nuevas normas defensivas por ejemplo. De momento estamos cumpliendo los objetivos.

-¿Cuál es tu grupo de música favorito?

-Ahora escucho mucho a Sidecar y el otro día estuve viendo a Izal.

-¿Qué tal es el ambiente en el vestuario?

-Muy bueno, los nuevos se han adaptado muy bien al grupo. Eso se nota en la pista y esperemos que cuendo lleguen los momentos malos sea también bueno, que eso ayuda.

-¿Está el Unicaja entre los favoritos en la Eurocup?

-La Eurocup este año es mucho más complicada, ha mejorado el nivel y han subido los presupuestos. Pero el Unicaja se ha ganado el respeto de todos los clubes y aspiramos a estar entre los mejores y a pelear por estar en la final en abril.

-¿Y en la Liga Endesa?

-Nosotros queremos estar entre los cuatro mejores, el objetivo es estar en la Euroliga la próxima temporada. Además de los equipos con licencia de Euroliga ahí están Tenerife, Gran Canaria y Valencia, sin menospreciar a otros rivales. Hay que ir partido a partido.

-¿Mejor de '3' o de '4'?

-El primer año me costó bastante, mi rendimiento no fue bueno. Me costó después de toda mi vida jugando de 3, pero al final me ha venido bien. Sabía que tenía que cambiar mi posición al final de mi carrera, quizás no esperaba que fuera tan pronto. Como '4' tengo que usar más la cabeza que el físico.

-¿Qué tal tu cambio de físico este verano?

-Estoy más ágil, he cambiado mi alimentación, y he estado trabajando en verano. Puedo mejorar y mejoraré más conforme avance la temporada, siempre me cuesta empezar.

-¿LeBron o Jordan?

-LeBron. Creo que hace mejor al resto y que no se le ha respetado lo suficiente.

-¿Te gustaría retirarte en el Unicaja?

-Sí, me gustaría retirame aquí. Venir aquí ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y el tiempo me ha dado la razón. Iba a ir al Siena y poco después ese club desapareció. Pensé que me iba a costar irme de Madrid, pero me ha ido muy bien. Me gustaría quedarme muchos años, siempre que me quieran, que me vean con capacidad de rendir. El día que vea que no esté a la altura de un club tan exigente como el Unicaja, me iré.

-¿Le gustaría jugar la Copa del Rey 2020 en Málaga?

-Sería la leche, aunque aún no es oficial. Si se celebram espero que sea con mejor recuerdo que la de 2014 que fue un palo quedar fuera en la primera ronda. Pero vamos a mirar primero a la edición de este año en Madrid.

-¿Cuál es el partido que más le ha marcado?

-El de la final anet el Valencia de la Eurocup. No sólo por el título, sino por cómo fue el partido.