Suárez: «La gente está criticando los fichajes antes de saber cómo juegan» Suárez, este miércoles en el campus Unicaja El capitán del Unicaja repasó la actualidad del equipo y aseguró que la contratación de su amigo Sergio Rodríguez «estuvo muy cerca» ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 17 julio 2019, 15:02

El campus Unicaja recibió este miércoles un visitante ilustre. Carlos Suárez, capitán del equipo, el tercer jugador con más partidos en la historia del club y todo un emblema para la afición, estuvo en las instalaciones de la Residencia Andalucía, se sometió a las preguntas de los chavales, se hizo fotos e incluso se animó a bailar la coreografía del campus. Suárez, que empezará su séptima temporada en el Unicaja, analizó la actualidad del equipo, en pleno mercado de fichajes y lo hizo para romper una lanza a favor de las incorporaciones realizadas por el club.

El madrileño se mostró crítico con las reacciones de algunos aficionados en las redes sociales y pidió paciencia para el proyecto que se está configurando. «Hemos fichado a dos jugadores con proyección, con hambre, como Avramovic y Gerun y otro contrastado como Thompson, todavía nos faltan tres jugadores y creo que son buenos fichajes. Hay que tener paciencia, se están moviendo ahora los equipos de primer nivel, como el Madrid y el Barcelona y ahora le toca a equipos como nosotros, de nuestra escala. Esperemos que los tres que vengan nos den también un salto», dijo. Suárez se ha enfrentado esta pasada campaña a los dos pívots que ya se han incorporado al Unicaja y se mostró en desacuerdo al clima de pesimismo en torno a la planificación: «Ahora las redes sociales están a las orden del día y se está no valorando o menospreciando a los jugadores. Gerun ha sido uno de los mejores pívots de la Liga, está claro que ha jugado en el Breogán, pero ha sido un jugador muy importante. El Unicaja no puede apostar ahora, por presupuesto, por jugadores como lo hacen el Barcelona o el Real Madrid, hay que apostar por este tipo de jugadores. Ya se dice que va a salir malo, pero me parece un grandísimo jugador y lo digo de verdad, ha sido de los máximos reboteadores de la Liga», comentó. «Y Thompson un jugador que está contrastado, ha jugado en el Zalgiris este año en la Eurolia si lo fichó Jasikevicuis es porque vio que es buen jugador. A Avramovic le conozco menos, pero es eléctrico, con hambre, anotador... hay que esperar para valorar lo que estamos fichando y la gente está criticando antes de saber cómo juegan», argumentó.

Se le cuestionó a Suárez sobre el intento de fichaje a su amigo Sergio Rodríguez, con el que mantiene una estrecha relación: «Unicaja Banco y la Fundación han hecho un gran esfuerzo por él, no era fácil y Sergio ha optado por otro equipo pero esa posibilidad estaba ahí y hay que valorar el esfuerzo del club. Claro que he hablado con él y me hubiera hecho ilusión jugar con él, sé que estuvo cerca, la gente piensa que no pero estuvo cerca, más de lo que la gente piensa, pero al final pasa lo que pasa. Está claro que Sergio nos hubiera dado un salto increíble, pero hay que olvidarlo de momento y pensar en que vengan otros jugadores que quizás no nos puedan dar ese salto pero que seguro que van a ser grandes jugadores»