El taxista Berni y la sorpresa del Unicaja a un aficionado vasco Eneko Alaña, un aficionado de Bilbao que se hizo del club malagueño gracias al 'eterno capitán' acudió el viernes por primera vez al Carpena Lunes, 1 octubre 2018, 18:48

La historia de Eneko Alaña es la de un niño al que le gustaba el baloncesto y que se hizo del Unicaja. Pero no por ser de Málaga, ni por tener un familiar relacionado con el club. Tampoco porque en su ciudad no hubiera clubes de baloncesto o porque quedase cautivado del ambiente del Carpena, porque nunca lo había pisado. Eneko se hizo del Unicaja por que le gustaba mucho Berni Rodríguez.

De eso hace ya muchos años y Eneko ya no es un niño, es un hombre de 27 años que mantiene esa pasión irracional por el Unicaja. El viernes, ante el Valencia, tuvo la oportunidad de ver por primera vez en directo un partido de su equipo en el Palacio de los Deportes de Málaga y el club le preparó una sorpresa muy especial.

El aficionado tuvo la oportunidad ni más ni menos de conocer a su ídolo de todo la vida, al jugador que ha admirado desde niño. Para ello, Berni no dudó en meterse en el papel de un taxista para ir a recoger al aficionado y sus familiares y llevarlos al Carpena. No tardó mucho el protagonista de esta historia de darse cuenta de que el que conducía el taxi le resultaba familiar. Hubo abrazos, fotos, intercambio de camisetas y todos los ingredientes para una noche perfecta, porque además el Unicaja ganó de paliza al Valencia. El vídeo de la cámara oculta que grabó el club, con Berni al volante, no tiene desperdicio.