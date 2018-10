Teledeporte sólo emitirá el Unicaja-Fiat Turín en directo por Internet El canal temático dará prioridad por televisión a los resúmenes de la Copa del Rey de fútbol y ofrecerá el choque en diferido pasada la medianoche JUAN CALDERÓN Miércoles, 31 octubre 2018, 00:17

Malas noticias para los aficionados del Unicaja. El encuentro que hoy disputa el conjunto malagueño ante el Fiat Turín (20.30 horas) no será emitido en directo por televisión en Teledeporte. El canal temático de TVE ofrecerá a la hora del partido los resúmenes de la Copa del Rey de fútbol (20.30) y luego continuará con el programa 'Conexión Teledeporte', para a las 21.30 ofrecer el partido Cultural Leonesa-Barcelona. La noche se cerrará a las 23.20 con 'Estudio Estadio'. Por el contrario, sí que se podrá seguir el encuentro en su página web oficial; es decir, los espectaores deberán disponer de una televisión conectada a la red o sentarse delante del ordenador.

Teledeporte ha fijado la emisión en televisión del Fiat Turín-Unicaja a las 00.30 horas para emitir a las 2.15 el choque entre el Mónaco y el Andorra. De este modo, los aficionados que quieran ver en directo el partido tienen tres opciones: verlo en la web de Teledeporte, buscarlo en alguna plataforma digital por las cadenas internacionales –Eurosport Player (Italia), Sportklub3 (Balcanes), Fox Sports 2 (África) y TV6 (Lituania)– y la vía más cara: comprar el partido en la web de la Eurocup. La suscripción mensual es de 6,99 euros.

No es la primera vez que los aficionados del Unicaja tienen que vivir situaciones de este tipo, aunque, por ejemplo, no se dieron la pasada campaña en la Euroliga. Ahora Teledeporte no da prioridad al baloncesto, como en el pasado también priorizó los partidos de tenis.