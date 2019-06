El tercer partido se jugará el martes a las 21.00 horas en Valencia El ganador de la eliminatoria entre el Unicaja y el Valencia se medirá al Real Madrid ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 2 junio 2019, 23:45

Había ayer cierto malestar en el Unicaja, además del lógico ocasionado por la derrota, por las dificultades para organizar el viaje a Valencia para mañana. El horario del tercer partido no estaba fijado y no se supo hasta las 23.15 horas, cuando terminó el encuentro entre el Baxi Manresa y el Real Madrid. El Madrid ganó el encuentro por 73-88, dejó sentenciada la eliminatoria y el Valencia-Unicaja de mañana se jugará a las 21.00 horas, ya que es el único partido de cuartos que queda por disputarse. Movistar+ definía el horario de este tercer partido dependiendo de si había o no tercer partido en la otra eliminatoria.

Es decir que podía ser a las 19.15 horas o a las 21.00 y el club no podía cerrar el viaje de vuelta hasta no saber el horario definitivo. Como finalmente el partido es a las 21.00 horas, el conjunto malagueño no podrá regresar en avión esa misma noche, por lo que tendrá que dormir fuera de Málaga. El ganador del Valencia-Unicaja se medirá al Real Madrid en las semifinales de la Liga Endesa desde el jueves, al mejor de cinco partidos.

La otra eliminatoria medirá al Barcelona contra el Tecnyconta Zaragoza, que dio la gran sorpresa al ganar también el segundo partido ante el Baskonia y pasar, por segunda vez en su historia, a las semifinales de la Liga Endesa.