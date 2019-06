El título de Liga cumple '12+1' años

El Unicaja celebra este viernes una efeméride muy especial. El 21 de junio de 2006 el club malagueño conquistó el título de la Liga Endesa al imponerse en la final al Baskonia por un contundente 3-0. Un año antes, el Unicaja abrió su ciclo más brillante conquistando la Copa del Rey en Zaragoza al derrotar al Madrid en la final. Al título de liga le siguió la clasificación para la Final Four de la Euroliga en 2007. Fue el periodo más brillante de la historia del club cajista, que ya no volvió a levantar un título hasta 2017 cuando ganó la Eurocup al Valencia en una final con el factor campo en contra.

Aquel título de Liga fue posible después de una temporada en la que el cuadro malagueño fue de menos a más hasta acabar en primera posición la fase regular. En las series por el título, primero superó al Estudiantes, luego al Joventut en una eliminatoria muy igualada y tensa que se resolvió en el quinto partido. Marcus Brown anotó ese día 31 puntos y se fue hasta los 38 de valoración. Por último, con un Garbajosa estelar, el equipo malagueño ganó los dos partidos disputados en Málaga y sentenció en Vitoria (72-76).

Un día después, la ciudad se entregó a su equipo de baloncesto con una gran celebración por las calles de la ciudad. La plantilla al completo se subió a un autobús descapotable e hizo el trayecto desde Los Guindos hasta la Plaza de la Marina y el Ayuntamiento. Fue un festejo masivo, con miles de personas celebrándolo al paso del equipo. La sede principal de Unicaja Banco y el consistorio fueron los puntos álgidos del festejo, que dejó imágenes que forma parte de la historia del club malagueño.