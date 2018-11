Vive el Unicaja tiempos felices en este arranque de temporada que tanto nos está sorprendiendo a todos. Siendo honestos, pocos podían esperar llevar a estas alturas de temporada un balance de 13 victorias y tres derrotas entre la Liga Endesa y la Eurocup. Luis Casimiro y los fichajes han caído de pie en el club malagueño -unos mejor que otros, como es lógico- y la propuesta del entrenador de hacer un juego rápido y ofensivo es atractiva para el público. Aún así, hay críticas, y me parece bien, forman parte del deporte. Cuando toque divertirse como con el partido ante el Andorra, perfecto. Cuando se juegue mal, habrá que decirlo. Pero con cautela. En el equipo todos tienen claro de que esto sólo ha hecho empezar. Es un mensaje que los jugadores o el entrenadores repiten cada vez que tienen ocasión. Aún no se ha cumplido ni siquiera el segundo mes de competición y a los equipos hay que verlos a partir de diciembre. Los títulos no se ganan ahora y lo importante es cómo se acaba. Lo hemos vivido en Málaga en ocasiones anteriores (más de uno tiene el temor de que se repita la temporada de Chus Mateo, aunque yo no veo semejanzas). La victorias ahora suman, claro que sí, pero sobre todo cuenta el crecimiento del equipo, la evolución de los jugadores. Luis Casimiro es el primero que pone el foco en los puntos débiles: la defensa, el rebote, la lectura de partido... Se trata de ir siendo mejor conjunto poco a poco para cuando llegue la siguiente fase de la Eurocup o la Copa. Tengo muchas ganas de ver al equipo este año en partidos de máxima tensión y llegarán, pero por ahora mantengamos la calma. ¿Que está saliendo todo demasiado bien? ¿Que quizás haya habido también un punto de suerte? ¿Que hay jugadores que tienen que aportar más? De acuerdo, pues disfrutemos de ver crecer al equipo. No toca ni venirse arriba más de la cuenta ni sentenciar a jugadores por un mes de competición. Las notas, cuando llegue la hora de la verdad.