Toupane, la guinda inesperada del Unicaja
Axel Toupane disputará con Francia el Mundial de China.
El club eleva el potencial de su plantilla con el fichaje del alero, que estará en el Mundial con Francia

El Unicaja confirmó a primera hora de ayer la contratación de Axel Toupane para la próxima temporada con opción a una segunda. Será el sustituto del lesionado Dragan Milosavljevic, que se pierde la temporada tras romperse el ligamento cruzado de la pierna izquierda en un amistoso con Serbia.

El club cajista, además de reaccionar bien a este contratiempo, se ha hecho con los servicios de un jugador muy interesante y que cubre perfectamente la baja del serbio. Su incorporación al Unicaja ha disparado las expectativas de los aficionados que ven llegar a un jugador que parecía fuera del alcance del club malagueño. Aunque el mercado es imprevisible, es evidente que el Unicaja ha actuado con celeridad, lo que unido a la disposición del francés para venir a Málaga ha permitido poner la guinda a una plantilla muy sólida.

Los que no lo conozcan se preguntarán qué se puede esperar del francés. Mucho. Toupane, de 2,01 y 27 años, es un alero, que puede jugar de escolta, con un gran físico. Tiene capacidad para lanzar de tres y encarar la canasta gracias a sus condiciones atléticas. No es un gran anotador, pero sí un jugador muy fiable en todo lo que hace. Ha mejorado notablemente en el lanzamiento de tres en las últimas dos temporadas en las que compitió en la Euroliga con el Zalgiris y el Olympiacos, con los que promedió un 36% de eficacia desde la línea de 6,75. Es cierto que no se prodiga mucho desde la línea de tres, pero cuando lo hace es fiable.

Es cierto, que no llega al gran nivel defensivo de Milosavljevic, pero es que es difícil porque el serbio es uno de los mejores de Europa en estas labores, lo que es seguro es que sí ayudará en esta faceta precisamente por su físico. Llega a Málaga tras una temporada en Grecia que no fue demasiado positiva para él, así que seguramente tendrá una motivación extra para reivindicarse. Toupane ha paralizado otras alternativas en cuanto el Unicaja contactó con su agente, así es evidente que la posibilidad de llegar a Málaga, como al final se ha producido, le atraía sobre otros equipos.

El horizonte de los Juegos Olímpicos de Tokio será un incentivo extra para que dé el máximo y así estar con la selección francesa. Su presencia en la lista definitiva de los 'Blues' para el próximo Mundial se da por segura. El exjugador del Olympiacos, llegó precisamente ayer a China para la fase final de la preparación del Mundial con su selección. Desde allí envió el contrato firmado al Unicaja y allí será confirmado entre los doce componentes definitivos del equipo francés para el Campeonato del Mundo. El Unicaja está al tanto de que Toupane estará en el listado definitivo.

El nuevo jugador cajista disputará dos partidos de preparación antes de que comience la competición oficial. El próximo fin de semana su selección jugará frente a Nueva Zelanda e Italia. El martes 27 llegará la prueba más seria con un encuentro ante precisamente la Serbia de la que se ha caído Milosavljevic por lesión. Después de los dos primeros partidos es previsible que el seleccionador Vincent Collet haga el corte de 12. Francia ha quedado encuadrada en el grupo G junto a Alemania, la República Dominicana y Jordania, y es previsible que llegue lejos, así que Toupane tardará todavía un tiempo en unirse a su nuevo equipo.