Triunfo vital del Unicaja en el Top-16 de la Eurocup (79-74)

Había muchas dudas sobre el partido de esta noche en la Eurocup. Con el Unicaja atravesando un profundo bache de confianza y de resultados y ante un rival de entidad como el Estrella Roja, se afrontaba un partido que era casi una final en este Top-16. Pero el conjunto malagueño ganó (79-74) y sumó su primera victoria en esta fase de la competición que le permite seguir con vida por ahora en la competición europea. Hay que darle mérito al triunfo de este martes, aunque no fuera brillante ni holgado. Porque el equipo de Luis Casimiro demostró pundonor y carácter en un momento muy delicado, salió muy metido en el partido desde el momento y supo sobreponerse a la presión de un final ajustado. Aún le queda mucho al cuadro malagueño para recuperar su mejor versión, pero al menos en esta jornada europea dio un paso adelante y demostró que no está muerto. Hubo mejoría individual -la llegada de un fichaje ha motivado a más de uno- y también colectiva. Se mejoró en defensa y hubo más criterio en ataque, volcando el juego más en los hombres grandes. El conjunto serbio dio mucha guerra, sobre todo con un enorme Perperoglou y fue capaz de remontar una desventaja de casi 20 puntos para llevar el partido a un final a cara o cruz. En el último minuto de partido el Unicaja sólo ganaba por tres, pero los tiros libres de Jaime Fernández y un triple errado por Ragland para empatar el partido dieron la victoria al cuadro malagueño. Lessort (25 de valoración) y Shermadini (19) fueron los mejores de un Unicaja que volvió a contar con un Jaime Fernández más activo.

El Unicaja empezó el partido con un quinteto atípico, por la presencia de Lessort en la posición de '4' junto a Shermadini. Ya probó Casimiro esta fórmula unos minutos en el partido ante el Tenerife, pero no funcionó. Sin embargo, ayer dio resultado en el arranque del partido, dándole al cuadro malagueño más consistencia interior en sacrificio del peligro exterior que aporta Wiltjer.

Pese a que la primera canasta local fue un triple de Salin, el juego del conjunto malagueño se volcó sobre sus interiores. En defensa, el Unicaja salió con la tensión necesaria para un partido importante y que no se ha mostrado en los últimos encuentros. El Estrella Roja tardó tres minutos en anotar su primera canasta y el equipo de Casimiro ganó confianza en esos primeros minutos (12-6). Se volvió a ver la mejor versión de Shermadini y el Unicaja encontró una vía clara de anotación. El georgiano pudo con Zirbes primero y después con el imponente Ojo. Hubo buena circulación del balón y además el Unicaja controló el rebote, su gran punto débil en los últimos encuentros. Estaba cómodo el cuadro malagueño y eso se notó en el resultado (26-13).

Esa claridad de ideas en el conjunto de Casimiro tuvo continuidad en el segundo parcial. Lessort hacía daño bajo el aro y Roberts y Salin acertaban desde fuera. Fluía el juego del Unicaja y la ventaja se acercó a los 20 puntos (37-20). Además Zirbes, pívot titular del conjunto serbio, se tuvo que retirar por lesión. Pero en el Estrella Roja apareció el veterano Perperoglou, un jugador que conserva una enorme calidad a sus 34 años. Se echó el equipo a la espalda para intentar acercarse en el marcador y fue una auténtica pesadilla para la defensa local. Emparejado con Wiltjer primero y después con Díez, el griego anotó tres triples seguidos y terminó con 14 puntos el segundo cuarto para reducir la ventaja local a nueve. Paró el partido Casimiro y el Unicaja volvió a estirar un poco su renta al descanso (51-37).

Tenía que cerrar el equipo malagueño el partido cuanto antes, pero el Estrella Roja logró reducir distancias en el tercer cuarto. Pese a iniciar el tercer cuarto con dos triples (el cuadro malagueño se puso 18 arriba tras triple de Roberts), el Unicaja tuvo menos acierto en ataque en el parcial, volvió a perder rebotes y el equipo serbio fue ganando terreno poco a poco, con puntos de Perperoglou o Dobric.

El conjunto visitante ganó el cuarto y entró en el parcial definitivo con una diferencia de sólo diez puntos (65-55). Había cambiado la dinámica del partido, porque el conjunto malagueño ya no tenía la fluidez de antes y el Estrella Roja vio opciones de pelear por la victoria. El Unicaja trató de apretar en defensa, pero Perperoglou y Covic veían aro con facilidad. Lo intentó Casimiro con tres pequeños en pista (Roberts, Salin y Fernández) y el conjunto malagueño logró al menos ir varias veces a la línea de tiros libres. En las últimas jugadas, Roberts amasó en exceso el balón y el Unicaja no sacó provecho. Un triple de Dobric ponía al Estrella Roja a uno a falta de un minuto y se temía lo peor en el Palacio. Pero apretó el público local y al Unicaja no le temblaron las piernas, sobre todo a un Jaime Fernández acertado desde el tiro libre. El escolta atrapó además un rebote en ataque que pudo ser clave. Con 77-74 y 12 segundos para el final, Ragland erró el triple que pudo suponer la prórroga y Roberts sentenció con dos tiros libres más (79-74).