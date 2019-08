El Palo Peak: trotamundos del baloncesto callejero Antonio Merás (que ejercerá como entrenador), José Rojas y Javier Merás, tres de los malagueños que estarán en el Jump 10. / Francis Silva El equipo malagueño El Palo Peak es una referencia nacional y lleva años compitiendo al máximo nivel. Dos de sus componentes viajan este lunes a China para participar en el prestigioso Jump10 ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 4 agosto 2019, 00:29

Hace más de quince años que un grupo de amigos que jugaban al baloncesto decidieron crear un equipo de 3x3 para participar en un torneo que se disputaba en la plaza de La Marina. Aquello fue el principio de El Palo Peak, el mejor equipo español de esta disciplina que lleva años participando en torneos por todo el mundo. Juan Vasco, Javier Merás, José Rojas e Ismael Sánchez jugaron muchos años al baloncesto 'convencional' en distintos clubes, algunos incluso llegaron a profesionales, pero han sido los torneos callejeros los que le han permitido conocer medio mundo y seguir, hoy en día, participando en grandes eventos internacionales.

Dos de los miembros de este equipo, referencia nacional en el 3x3, partes este lunes hacia China para participar en el Jump10, en Shangái, un importante evento en Asia. Merás y Rojas son la base del equipo español que tratará de pelear por los 100.000 dólares que gana el campeón (en total se reparten 200.000 dólares en premios). Se trata de un torneo callejero, esta vez cinco contra cinco, en el que van equipos de 12 países. Aunque juegan dos quintetos, estos torneos mantienen gran parte de la esencia del baloncesto 3x3, especialmente en lo que se refiere a la exigencia física. Los especialistas en 3x3 suelen decir que hasta los propios jugadores de ACB se sorprenden cuando ven la dureza de estos partidos, en los que el umbral de las faltas es más elevado.

El pasado mes de junio, en el Quai54 de París

El equipo español lo forman cinco malagueños, los citados Merás y Rojas, Chema del Río –que ha jugado las últimas temporadas en el Framasa Coín de EBA y que estos días están en Oporto disputando el Europeo Universitario de 3x3–, además de Antonio y César Merás, que van como entrenadores. El equipo lo completan Álvaro Calvo, veterano jugador de Palencia, el pívot canario Cándido Matoso, el vallisoletano Áxel Castillo, el alero norteamericano Michael Murray y el ruso Gleb Tolkachev. «Es un torneo que está muy bien organizado, te pagan todos los gastos, montan una pista espectacular y tiene mucho seguimiento en China», explica Javi Merás, que ya compitió un año en el torneo y que es el encargado de seleccionar al equipo español. Será la segunda gran competición que van a afrontar este verano, después de haber estado en junio en el Quai54 de París, que se juega a los pies de la Torre Eiffel y que está considerado uno de los mejores torneos mundiales.

Los más veteranos del equipo ya se acercan a los 40 años, tienen hijos y una vida laboral, pero tratan de seguir dedicando sus vacaciones y tiempo libre a su pasión por el baloncesto, aunque tienen que rechazar invitaciones a eventos internacionales por falta de tiempo y de apoyos económicos. «Empezamos en esto muy jóvenes y gracias a estos torneos hemos jugado en media Europa, en Mongolia, en Taiwán, en Japón, en Abu Dabi...», explica Merás. «Hemos estado jugando en sitios en los que es difícil ir incluso siendo jugador profesional de baloncesto. Nuestra pasión nos ha permitido viajar por medio mundo. Aprovechamos nuestro momento, aunque creo que con más apoyo hubiéramos sido más importantes a nivel mundial», comenta Rojas.

En un torneo disputado en Moscú

Ambos se muestran muy críticos con la falta de ayudas que hay en España por parte de la Federación al baloncesto '3x3' o a los torneos callejeros. En 2016, junto a Juan Vasco e Ismael Sánchez, lograron quedar cuartos del mundo, la mejor clasificación histórica de España en categoría masculina, aunque el panorama ahora no es muy positivo. «Es una pena porque la situación en España de esta modalidad, cada vez más en auge a nivel internacional, es casi tercermundista. Un ejemplo es que este año hay premundial y España no está ni clasificada. En los Juegos de Tokio de 2020 el 3x3 será olímpico y España no tendrá representación, porque no invierte», argumenta Merás.