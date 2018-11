El Unicaja, ante 9.000 rivales

Dani Díez y la tranquilidad de Casimiro

No está siendo un buen inicio de temporada para Dani Díez, con pocos minutos de juego en este Unicaja que ha empezado de manera brillante el curso baloncestístico. El alero madrileño es el jugador undécimo en cuanto a minutos en pista y todo el mundo espera que aporte mucho más en un año que va a ser duro, ya que la plantilla no está sobrada de efectivos. Pero hasta ahora el alero sólo ha recibido apoyos, en público y en privado, por parte de su entrenador. «Va a llegar seguro», decía sobre él Luis Casimiro. Ayer Díez hablaba de esta tranquilidad que le ha dado el técnico:«Ya me dijo el entrenador que estuviera tranquilo, que estaba trabajando bien en los entrenamientos para que las cosas salgan, pero a veces no salen. Esto funciona así, sólo queda trabajar más para que cuando tenga la oportunidad de jugar, pueda ayudar al equipo a ganar y hacer las cosas que sé hacer». En Turín, Díez hizo su mejor partido de lo que va de temporada y aprovechó al máximo los minutos que estuvo en pista. Anotó 14 puntos en 14 minutos y aportó en defensa. «Estamos viviendo un buen momento como equipo, aunque es verdad que tenemos que cuidar mucho más esta buena racha, sobre todo mejorando en defensa. Tenemos que ser más sólidos y consistentes», dijo.