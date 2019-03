El Unicaja, ante su asignatura pendiente Wiltjer y Roberts conversan durante un entrenamiento en el Palacio de los Deportes / Ñito Salas En la pugna por el cuarto puesto, visita al Zaragoza después de caer en sus últimas cuatro salidas en la Liga JUAN CALDERÓN Sábado, 30 marzo 2019, 23:44

Liga Endesa Jornada 24 T. Zaragoza-Unicaja Cancha Príncipe Felipe Hora 17.00, Movistar, dial 55 Árbitros Martín Bertrán, García y González Gálvez

La Liga Endesa enfila ya a velocidad de crucero la recta final de la fase regular y el margen de error es mínimo si se quieren conseguir los objetivos marcados. El Unicaja, pendiente de lo que suceda en la final de la Eurocup y de si la ACB termina dando plaza para la Euroliga, debe cumplir con su parte del guión y exprimir sus opciones para ser cabeza de serie en la fase por el título. Es quinto y esta tarde (17.00 horas, Movistar Plus, dial 55) visita al Tecnyconta Zaragoza, noveno, en un encuentro de máxima exigencia por la falta de solvencia que muestra lejos de Málaga. El equipo malagueño ha perdido en sus últimas cuatro salidas y delante tendrá a un rival que lleva tres victorias seguidas como local.

En una temporada repleta de sobresaltos físicos, el partido de hoy no es una excepción. El regreso de Alberto Díaz es una noticia excelente por lo que apartará dentro de unas semanas, puesto que después de tres meses lesionado no hay que esperar que el pelirrojo le cambie la cara al cuadro cajista en el plano defensivo de buenas a primeras. Sin embargo, el jueves se lesionó Waczynski, que no ha se ha recuperado a tiempo, y Boatright tampoco mejoró del esguince de tobillo que sufrió en Gran Canaria. Este último fue dado de baja y es poco probable que vuelva a jugar en lo que queda de temporada teniendo en cuenta que Jaime Fernández, que viajó con el equipo y no jugará, regresará la próxima semana. Así que el Unicaja encara el partido con 'un base y medio', por lo que Roberts asumirá otra vez una carga extra de responsabilidad y minutos. Milosavljevic ya demostró que puede ser una solución de urgencia.

Los problemas del Unicaja en esta posición son conocidos por los rivales, que han puesto especial énfasis en castigar la línea de creación cajista. Hoy el Tecnyconta Zaragoza tiene efectivos de sobra para complicarle las cosas al cuadro malagueño. Por un lado, el veterano Bo McCalebb, siempre peligroso, el canario Fabio Santana o el pujante Carlos Alocén, de solo 18 años, pero con un potencial enorme y del que ya se dice que está fichado por el Real Madrid para las próximas temporadas. Estos tres jugadores forman parte de una línea exterior maña muy peligrosa en la que destacan también Seibutis y, de forma especial, el estadounidense con pasaporte nigeriano Stan Okoye, un alero de 1,98 metros, que es el máximo anotador de su equipo y que es un peligro desde la línea de tres.

A pesar de la presencia de Fran Vázquez, el cubano Javier Justiz o el montenegrino Radovic en las posiciones interiores, el Unicaja parece superior dentro de la zona con Lessort, Shermadini y un Carlos Suárez que viene de hacer uno de sus mejores partidos con el Unicaja frente al Obradoiro.

Se enfrentan dos equipos de los que mejor atacan de la Liga, pero también de los que peor defienden, así que el que logre salirse del guión, especialmente mejorando atrás, tendrá más opciones de ganar.