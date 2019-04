El Unicaja, ante la necesidad de confirmar su mejoría tras el parón Ñito Salas El equipo malagueño visita este domingo (19.30 horas) al Café Candelas Breogán, penúltimo clasificado ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 20 abril 2019, 13:36

Este domingo por fin se acaba el inoportuno parón para el Unicaja, después de 15 días sin competir justo después de una buena victoria ante el Joventut con la plantilla ya al completo. Esta temporada los paréntesis en la competición han sido un quebradero de cabeza para el conjunto que entrena Luis Casimiro, pero el de ahora ha sido distinto porque no ha habido ausencias de jugadores por los partidos de selecciones.

Eso significa que el equipo ha podido completar entrenamientos de calidad con la plantilla al completo -con alguas excepciones; Roberts se lesionó pero ya está recuperado y Suárez es duda para el partido de hoy- y que se tiene que notar mejoría en el conjunto malagueño. El Unicaja tiene la necesidad de demostrar esta mejoría desde el primer partido, este domingo ante el Café Candelas Breogán (19.30 horas, Movistar+). Con Jaime Fernández y Alberto Díaz ya recuperados, el conjunto malagueño gana consistencia y creatividad en ataque y tendrá ahora ocho partidos, los que restan de Liga regular, para llegar en las mejores condiciones a las eliminatorias por el título. Tras los fiascos en Copa del Rey y Eurocup, y con el mazazo que supone saber que no se regresará a la Euroliga la próxima temporada, los 'play-off' se quedan como la única alternativa para que el Unicaja y su afición se lleven alguna alegría esta campaña.

Habrá que ver qué imagen se muestra en el Pazo dos Deportes de Lugo, pabellón en el que el Breogán ha sumado seis de sus ocho victorias esta temporada. Allí cayeron equipos como el Real Madrid o el Andorra, así que sería un error relajarse. Además el equipo malagueño lleva sin ganar fuera de casa en la ACB desde diciembre. El conjunto que entrena Tito Díaz, un histórico del baloncesto gallego que ha tomado las riendas del Café Candelas Breogán tras la destitución de Natxo Lezkano en marzo, cuenta con la gran novedad de Ray McCallum. El técnico decía que el exjugador del Unicaja tiene que ser su particular Laprovittola, así que el norteamericano tiene muchísimo protagonismo. Otros dos ex del Unicaja militan en el Breogán, Sergi Vidal, fuera del equipo por lesión y Romaric Belemene, canterano del club malagueño que no está teniendo muchos minutos en su primera temporada fuera del control del Unicaja. El pívot ucraniano Volodymyr Gerun es la gran amenaza interior del Breogán (14 de valoración media por partido)

En el partido de Málaga, ganó el Unicaja pero no lo hizo sobrado (78-72). Como apunte para la histora, de ganar el Unicaja Luis Casimiro se convertiría en el séptimo técnico con más triunfos en era ACB (lleva 306 y superaría a Salva Maldonado).