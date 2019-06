El Unicaja blinda a Jaime Fernández

El madrileño estará pendiente del ascenso de 'su Málaga'

Jaime Fernández está totalmente adaptado a la ciudad, como demuestra el hecho de que se ha convertido en fiel seguidor del Málaga, así que estará pendiente del intento de ascenso a Primera. La próxima semana se marcha a Guadarrama, donde ha alquilado un piso para huir del calor y el agobio de Madrid, así que no podrá acudir a La Rosaleda, tal y como ha hecho con frecuencia esta temporada, por lo que tendrá que seguir los partidos por televisión. «Yo soy de Madrid, pero nunca he sido del Atlético ni del Real Madrid, y la verdad es que me he enganchado al Málaga. La pena es que me pierdo los paratidos del 'play-off'...», afirmó el jueves en Los Guindos.

El escolta está lesionado, sufre un esguince de grado dos que se produjo en el tercer partido ante el Valencia, así que pasará unos días de descanso y luego comenzará a prepararse para la convocatoria de la selección española para disputar el Mundial. Fernández espera estar entre los elegidos por Sergio Scariolo, pero acudir a la cita que se celebra en China estará bastante caro por la presencia de los jugadores que militan en la NBA.