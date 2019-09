El Unicaja, con carácter pero sin puntería Un momento del partido disputado en Nerja. / Germán Pozo Cae ante el Real Madrid por 69-76 en el Torneo Costa del Sol ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 7 septiembre 2019, 22:51

El Unicaja terminó su participación en el Torneo Costa del Sol con su segunda derrota, esta vez ante el Real Madrid (69-76). Volvió a demostrar carácter el equipo malagueño, que cuando logra defender y jugar transiciones rápidas es un equipo peligroso, pero le falló de manera estrepitosa la puntería, con un 2 de 27 en triples (7%), que condicionó todo el encuentro. Aún así, sigue dando pasos adelante el equipo malagueño, que contó con Avramovic y Adams como jugadores más efectivos en ataque (20 y 17 puntos respectivamente).

Lo primero que llamaba la atención del partido era ver que la mitad de la plantilla del Real Madrid estaba formada por canteranos, ante las numerosas ausencias por el Mundial (cinco jugadores, por los cuatro del Unicaja) y las bajas de Causeur y Randolph, que no viajaron a Málaga. Iban a tener mucho protagonismo los jóvenes, pero es que los jóvenes del club blanco también son muy buenos. Destacó el descaro de Juan Nuñez, un base de solo 15 años –en el quinteto ideal del Europeo sub-16 –, al igual que el saber estar del italiano Matteo Spagnolo, otro joven base que está haciendo la pretemporada a las órdenes de Laso.

La falta de acierto exterior (2 de 27 en triples) condiciona al equipo malagueño, en el que destacaron Adams y Avramovic

En el cuadro malagueño, la voz cantante la llevó Avramovic, que ha dejado detalles de muy buen jugador en este Torneo Costa del Sol. El serbio tiene piernas y fundamentos para penetrar con facilidad, corre el campo de manera muy efectiva y además mantiene la tensión defensiva. También puede anotar de lejos, aunque no sea un especialista. Ese fue el gran problema que tuvo ayer el cuadro del Unicaja y quizás uno de los puntos que pueden generar problemas durante la temporada, la falta de tiradores. En la primera mitad ante el Real Madrid el cuadro local no anotó ninguno de los 13 triples que intentó, mientras que el conjunto de Laso hizo 6 de 12. Esos porcentajes marcaron las primeras diferencias en el marcador, ya que el Unicaja apenas corrió en los dos primeros cuartos y tuvo dificultades para anotar en estático. El equipo aún tiene que avanzar mucho en los sistemas de juego en ataque y además estos días no está contando con un entonado Jaime Fernández.

El primer parcial fue del Madrid (16-24), pese a los 10 puntos que anotó Avramovic y al descanso se llegó ya con una renta mayor para los visitantes (28-43).

Se volvió a comprobar que el peso de la dirección del equipo recaerá en Alberto Díaz y en Jaime Fernández, al menos hasta que Adams avance en su adaptación al equipo. El norteamericano estuvo mucho mejor que en el primer partido, anotó en transición y también un triple con un movimiento de 'paso atrás' de calidad. De nuevo dejó la jugada más espectacular del encuentro, con un tapón en un contraataque después de recorrerse toda la pista de canasta a canasta. En la segunda mitad intentó un mate sobre rectificado sobre los pívots rivales que terminó en falta, pero en el que volvió a exhibir su enorme capacidad de salto, algo que fue muy comentado en las gradas.

Elegar protagonizó otra jugada de relumbrón al machacar por encima de Tavares a pase de Avramovic. De los nuevos, Gerun completó con acierto algunas acciones de espaldas al aro en el inicio del tercer cuarto, algo en lo que Elegar parece tener más dificultades.

Tras el descanso el Unicaja sí pudo sacar a relucir el potencial físico que hay en su plantilla porque empezó a defender mejor y a elaborar ataques rápidos. A campo abierto, Adamas, Avramovic o Elegar sacan muchas ventajas y el cuadro local redujo las distancias (45-50) . Sin embargo, empezaron a carburar los jugadores del Madrid como Taylor o Thompkins y el tercer cuarto acabó con otra cómoda ventaja para el equipo visitante (47-61).

Pese a que el partido parecía decidido, el Unicaja se volvió a acercar de la mano de Adams y Avramovic, aunque no se consumó la remontada y el Madrid se llevó el partido (69-76) y el trofeo del prestigioso torneo que organiza la Diputación de Málaga.