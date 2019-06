El Unicaja cierra el fichaje de Deon Thompson Deon Thompson posa en su presentación con el Zalgiris a mitad de esta temporada. / ZALGIRIS El club hará oficial en los próximos días la incorporación del pívot estadounidense, que tendrá pasaporte cotonou JUAN CALDERÓN JCV Sábado, 15 junio 2019, 01:01

El Unicaja se ha propuesto renovar casi al completo su juego interior cara a la próxima temporada. Así, el club cajista ha avanzado en la negociación con Deon Thompson, ala-pívot estadounidense de 2,04 metros y 31 años, que la próxima campaña tendrá pasaporte cotonou y dejará de ocupar plaza de extracomunitario. El entorno del jugador confirmó ayer a SUR el acuerdo entre las partes y el anuncio oficial del fichaje podría producirse en las próximas horas; quizá el lunes. En medio de la negociación, el club se ha encontrado con que Thompson contará con pasaporte de Costa de Marfil, como ya se informó días atrás, lo que hace más positiva esta incorporación, pues da margen para confeccionar la plantilla y repartir las plazas de extracomunitarios en otras posiciones.

El Unicaja se ha movido rápido en el mercado para posicionarse bien por este jugador con amplia experiencia en Europa, que será el sustituto de Lessort en la plantilla. Ambos comparten agente, de ahí que las gestiones hayan sido rápidas y que el Unicaja estuviese al tanto de la posibilidad de que obtuviese un pasaporte cotonou. En cualquier caso, esta nueva nacionalidad no será efectiva en términos deportivos hasta que el jugador dispute un encuentro con Costa de Marfil. En el pasado, ya se dieron casos de jugadores que fueron convocados y luego no llegaron a jugar, por lo que a efectos legales no lograron la doble nacionalidad.

Once equipos en Europa

Thompson cuenta con una amplia experiencia en Europa, es lo que se denomina un trotamundos del baloncesto desde que acabó su etapa universitaria en North Carolina. Ha jugado en el Ikaros (Grecia), Olimpia Ljubljana (Eslovenia), Alba Berlín y Bayern Múnich (Alemania), Liaoning Hunters (China), Hapoel Jerusalén (Israel), Galatasaray (Turquía), Estrella Roja (Serbia), Burgos y Zalgiris (Lituania). En estos dos últimos equipos mostró una notable mejoría en su juego, aunque sus mejores temporadas probablemente las firmó en el Alba Berlín y en el Bayern.

Una de las claves para que el Unicaja se haya fijado en Thompson, es que conoce la ACB. Llegó al Burgos en el verano de 2017 como una de las grandes apuestas del equipo tras el ascenso a la Liga Endesa. El estadounidense fue el máximo reboteador de la ACB la temporada pasada, con 6,7 rechaces por partido, y en esta temporada y media ha destacado por ser un jugador intenso y muy regular. El pasado verano el Unicaja contactó con su agente, entonces el mismo de Mike Tobey, al que hizo una oferta y que finalmente eligió al Valencia. Esta temporada estaba siendo el máximo anotador y reboteador del equipo, con 12.2 puntos y 5.6 capturas por encuentro, y uno de los más valorados (13). Entonces llegó la opción del Zalgiris y dio el salto a la Euroliga. Ahora, después de varios intentos, puede jugar en Málaga.