El Unicaja cita a Francis Alonso y Rubén Guerrero para los entrenamientos de postemporada El Unicaja presentó una oferta por Francis Alonso y Rubén Guerrero en la Liga ACB. / SUR Quiere comprobar de primera mano si son válidos para la primera plantilla, aunque el escolta podría probar con alguna franquicia de la NBA o jugar la Liga de Verano, algo que retrasaría su llegada a Málaga JUAN CALDERÓN Domingo, 5 mayo 2019, 00:37

El Unicaja cuenta con Francis Alonso y Rubén Guerrero para el futuro. El club ha citado a los dos jugadores malagueños, que en una semana acabarán su ciclo deportivo y académico en Estados Unidos, para unos entrenamientos de postemporada. La idea es que trabajen durante algunos días con los jugadores de la primera plantilla y con los del júnior que se queden realizando trabajo de mejora individual para comprobar así de primera mano su nivel y, a partir de ahí, decidir si cuenta con ellos para el equipo ACB o por el contrario los cede para que se pulan en algún equipo de la Liga en el que puedan rodarse con muchos minutos.

Como se informó hace un mes, el club de Los Guindos renovó en la Liga ACB su opción de inscripción preferencial sobre ambos, lo que conlleva una oferta en firme para las próximas temporadas. Con este movimiento se asegura el derecho de tanteo en caso de que alguno de ellos reciba una oferta de otro club español, algo que es posible que suceda en el caso de Alonso, que está en la agenda de algún club importante de España y que tiene por delante unas semanas de gran actividad.

Ambos han firmado un gran temporada en la NCAA. Francis (1,91 metros y 22 años) ha sido el líder de Greensboro con los mejores números de su carrera en Estados Unidos y rompiendo todos los registros de minutos, partidos y puntos de su universidad (17,6 puntos y 37,1% en tiros de tres). Por su parte, Guerrero (2,13 metros y 23 años) hizo bueno el cambio de South Florida a Samford, donde ha brillado después de una temporada en blanco precisamente por ese cambio de universidad. El marbellí acabó la temporada con una media de 13,5 puntos y 8,4 rebotes en la que ha sido su mejor campaña en la NCAA.

Guerrero tiene muchas opciones de convertirse en el quinto pívot del Unicaja la próxima temporada. Encaja perfectamente en ese rol que esta campaña ha desempeñado Viny Okouo, aunque eso reducirá su cuota de minutos, otra cosa es que se los gane en el día a día. Esta semana anunció que trabajará con la agencia de representación Romaior Sports, donde Juan Lasso ha gestionado su carrera antes incluso de que se marchase a Estados Unidos.

Trabajo NBA para Alonso en una exclusiva academia

El caso de Francis Alonso es más complicado, pues en la rotación exterior del Unicaja siempre hay mucha competencia y un gran nivel. El malagueño llega avalado por una gran trayectoria en la NCAA, algo que no ha pasado inadvertido en Estados Unidos. Estos días su agencia de representación, BDA Sports, cuya cabeza visible en España es Quique Villalobos, lo ha enviado a la Academia P3, una de las más prestigiosas de Estados Unidos –al igual que hizo con Luka Doncic–, donde está realizando un trabajo de potenciación física y técnica individual enfocado a la posibilidad de realizar algún entrenamiento privado con una franquicia de la NBA. Se trata de una de las academias más prestigiosas de Estados Unidos y muchos jugadores de la Liga estadounidense acuden allí para prepararse, lo cual es muy indicativo de las expectativas que tiene.

Alonso no pierde de vista el Draft de la NBA, que se celebrará el 20 de junio en Nueva York, igual que Guerrero, pues ambos son elegibles después de haber acabado su etapa en la NCAA. Es posible que alguna franquicia lo seleccione para tenerlo 'controlado', aunque no lo reclute de forma directa para jugar. Así, la posibilidad de disputar la Liga de Verano también está sobre la mesa. No es el único plan del escolta de Greensboro, que, dependiendo de lo que suceda en Estados Unidos, también tiene previsto jugar el NBA Global Camp (antiguo Adidas Eurocamp) que se ha trasladado de Treviso a Mónaco, pues ha pasado a ser gestionado por Warren LeGarie, organizador de la Liga de Verano de Las Vegas, y Maurizio Gherardini, director general del Fenerbahçe. Esta cita se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio.

Por todo esto, no hay una fecha concreta para el regreso de Francis Alonso a Málaga, por lo que está por ver cuándo podría realizar estos entrenamientos para los que le ha citado el Unicaja. Lo que es seguro es que él y Rubén Guerrero se graduarán en las próximas semanas y pondrán fin a una positiva experiencia en la NCAA. Ahora, Golden Dike y Jesús Carralero le darán el relevo como representantes malagueños en el baloncesto estadounidense universitario.