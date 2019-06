El Unicaja construirá el equipo en torno a sus jugadores nacionales y con Luis Casimiro al mando Ñito Salas Habrá al menos cuatro fichajes, entre ellos un base que acompañe a Alberto Díaz y un ala-pívot físico ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 6 junio 2019, 00:39

El largo verano para el Unicaja ya ha empezado. Habrá que esperar cuatro meses para ver de nuevo en acción al conjunto malagueño en un partido oficial, más allá de los amistosos de pretemporada. Mucho tiempo para poner en marcha el nuevo proyecto que tendrá varias caras nuevas. El primer proyecto de la etapa de Luis Casimiro no ha dado alegrías y se considera que hay jugadores que ya han terminado su etapa en el club malagueño. Aunque aún hay que tomar decisiones en firme, lo normal es que haya al menos entre cuatro y cinco fichajes para la próxima temporada.

Pero de nuevo la idea es mantener un núcleo duro, una columna vertebral que no haga de la remodelación algo traumático. En el club malagueño se mantiene la confianza en Luis Casimiro como técnico del equipo. Tiene contrato en vigor para la próxima temporada y no hay intención de modificar esa situación. Tuvo el respaldo público del presidente Eduardo García en el momento más delicado de la temporada, con el cuadro malagueño ya eliminado de la Eurocup y el apoyo se mantiene. Se considera que el técnico manchego es la persona indicada para seguir al frente del equipo, por lo que habrá continuidad en el banquillo malagueño.

Con Luis Casimiro al mando, se mantendrá el núcleo de jugadores nacionales. Tienen contrato Alberto Díaz, Dani Díez, Carlos Suárez, Jaime Fernández y Rubén Guerrero y la entidad malagueña va a seguir contando con ellos. La única duda puede ser que Jaime Fernández reciba una oferta importante de otro club, algo que el Unicaja no puede controlar. En el caso de Rubén Guerrero, hay satisfacción por lo poco que ha podido mostrar en este final de temporada, aunque tampoco se descarta su cesión para que tenga más minutos lejos de Málaga.

Por el bloque español vendrá la continuidad, aunque no serán los únicos. Hay satisfacción con el rendimiento de Salin y Milosavljevic, dos jugadores que terminan contrato y que son muy del gusto del entrenador. Entre los cambios casi obligados están los de Roberts y Witljer, dos fichajes que no han cuajado esta temporada. Se fichará a otro base para acompañar a Díaz y habrá varios cambios en el juego interior, ya que Lessort y Shermadini también tiene complicado seguir. El asunto más complicado puede ser el de Waczynski, que tiene contrato en vigor pero tienes pocas opciones de seguir, aunque habrá que negociar. A continuación analizamos el rendimiento y la situación de cada jugador de la plantilla.

Alberto Díaz Con contrato

El base principal y con el que mejor se ha jugado

Seguirá en el Unicaja. Un año más, el malagueño ha mejorado el rendimiento de su compañero de posición, pese al talento y la larga trayectoria de Roberts. Su temporada ha sido muy dura por las lesiones, pero cuando ha estado en pista, el Unicaja ha jugado mejor. Uno de los mejores defensores del equipo, ha mejorado en la faceta ofensivas. 5 puntos, 2,9 asistencias y 7,7 de valoración).

Brian Roberts Termina contrato

Un rendimiento insuficiente para su perfil

Termina contrato y el planteamiento es que no siga. No es que su temperada haya sido mala, pero su aportación se antoja insuficiente para un jugador de su caché, que venía del Olympiacos y con un amplio bagaje en la NBA. Aunque tuvo que redoblar sus esfuerzos por las lesiones de sus compañeros y además es un jugador valorado en el vestuario, no ha sido el jugador que elevara el nivel de la plantilla, como se esperaba. Ha promediado 10 puntos, 3,3 asistencias y 9,4 de valoración.

Jaime Fernández Con contrato

Un jugador franquicia mermado por su lesión

Fue el mejor fichaje del verano pasado, tiene contrato y se está negociando una mejora de su contrato para que siga. Antes de la lesión, la primera importante de su carrera, fue uno de los mejores jugadores nacionales de toda la competición y en Málaga ha elevado sus prestaciones. Le costó volver a coger ritmo tras recuperarse de sus problemas físicos y no ha hecho unos buenos 'play-off' por el título. Aún así, es un jugador con el que crecer en próximas temporadas. Incluido en el segundo quinteto de la Liga Endesa, promedió 11,7 puntos, 4,4 asistencias y 13,8 de valoración, la más alta del equipo.

Sasu Salin Termina contrato

Un guerrero muy del gusto de Luis Casimiro

El finlandés es uno de los que puede renovar, porque hay satisfacción con su trabajo y él se quiere quedar en Málaga. Ha mejorado sus números en su segunda temporada y es un jugador que tiene el aval de Luis Casimiro, que ya lo tuvo en Gran Canaria. Válido como hombre de complemento, ha aportado consistencia defensiva en un año con lagunas en este apartado. Es el jugador que más triples ha metido con el Unicaja esta temporada. 7,7 puntos, 2,3 rebotes y 7 de valoración media.

Adam Waczynski Con contrato

Su peor temporada desde que llegó a Málaga

El año pasado renovó su contrato hasta 2020, pero hay serias dudas sobre su continuidad, pese a que es un jugador que está muy integrado y que habría que negociar su salida. Ha cumplido su tercer año en Málaga y la temporada que acaba ha sido la peor en el apartado estadístico. 6,9 puntos y 5,7 de valoración.

Dragan Milosavljevic Sin contrato

Uno de los jugadores que salen más reforzados

Termina su vinculación con el Unicaja y el Unicaja tratará de renovarle, aunque hay varios clubes europeos interesados en sus servicios. En la rotación de tres aleros, ha sido el que más ha jugado y el que sale más fortalecido de esta campaña. Un perro de presa en defensa y un jugador que ha aportado dureza y físico. También ha mejorado sus porcentajes de tiro. 6,6 puntos, 2,6 rebotes y 6 de valoración.

Dani Díez Con contrato

Pocos minutos, pero de calidad

El alero madrileño renovó dos temporadas, por lo que tiene contrato en vigor y seguirá. Le costó convencer a Luis Casimiro y al principio apenas jugó. Después fue teniendo sus minutos y ha dado la cara el tiempo que ha estado en pista. Suplió bien la baja de Suárez jugando muchos minutos de ala-pívot. 4,6 puntos, 2,8 rebotes y 6,2 de valoración.

Kyle Wiltjer Sin contrato

Le faltó dureza defensiva

Llegó el pasado verano como una gran apuesta de juventud y talento, pero no seguirá en el Unicaja. Un excelente jugador ofensivo, gran triplista (39% de acierto), pero sin la dureza defensiva necesaria a este nivel. En los 'play-off' sí mostró un compromiso atrás interesante. 10,9 puntos y 8,9 de valoración.

Carlos Suárez Con contrato

Un líder necesario, cuya baja se notó en exceso

Tiene contrato y no hubo dudas de su continuidad. Una temporada más ha sido un jugador muy importante, más por su conocimiento del juego y su toma de decisiones que por sus estadísticas. Esta temporada se ha perdido una veintena de partidos por lesión y el equipo acusó mucho su ausencia, especialmente en la Eurocup. 6,3 puntos, 4,4 rebotes y 10.6 de valoración.

Gio Shermadini Termina contrato

Buenos números, aunque su elevada ficha le penaliza

Es una de las fichas más altas de la plantilla, lo que dificulta mucho su continuidad, salvo que haya una rebaja considerable. El jugador está muy a gusto en Málaga, pero lo normal es que no siga. Esta temporada ha vuelto a hacer muy buenos números y solo Fernández ha tenido una valoración media más alta. Sus carencias defensivas se han notado en los momentos importantes, pero también es cierto que es muy difícil encontrar jugadores de sus características, altos y con talento al poste bajo, en el mercado. 10,5 puntos, 4,6 rebotes y 13,6 de valoración media.

Mathias Lessort Termina contrato

Un buen estreno en la Liga Endesa

Llegó el pasado verano como un fichaje de Euroliga y tenido un buen estreno en la Liga Endesa. No tiene contrato y no será fácil verle de nuevo con la camiseta del Unicaja. El club ya busca en el mercado jugadores de un perfil parecido. El francés ha aportado la energía y el músculo en posiciones interiores que le faltaban a Shermadini, aunque también es un jugador un tanto anárquico al que el entrenador ha intentado encauzar. Ha sido el mejor reboteador de la plantilla y ha tenido algunas actuaciones individuales muy buenas. En la parte final de la temporada ha estado por debajo de su nivel . 9,3 puntos, 5,4 rebotes y 12,9 de valoración de media con el Unicaja.

Rubén Guerrero Con contrato

Un refuerzo final que deja buenas sensaciones

Llegó de manera sorprendente al final de la Liga regular, directamente desde Estados Unidos tras su etapa en la NCAA y pocos días después ya estaba debutando en la Liga Endesa. Tiene contrato en vigor, aunque el club tendrá que decidir si sigue como quinto pívot de la plantilla o si sale la próxima campaña cedido a otro club de la ACB, para tener minutos y seguir creciendo. Los pocos minutos que ha jugado ha demostrado carácter y contundencia defensiva.

Viny Okouo Sin contrato

Punto y final para una de las perlas de la cantera

El pívot termina contrato este verano y no seguirá en el Unicaja. Su caso se puede considerar una gran decepción, porque ha pasado de ser una de las grandes perlas de la cantera a quedarse apartado del equipo. La actitud del jugador tampoco ha ayudado y Luis Casimiro terminó por prescindir de él y el equipo ha estado con un pívot menos toda la temporada. Tenía que haber salido cedido en su momento. 1,1 puntos y 1,1 rebotes.