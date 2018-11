El Unicaja decidirá este viernes si Jaime Fernández viaja a Andorra Ñito Salas El jugador es seria duda para el partido del sábado por su edema óseo y su participación dependerá del entrenamiento previo al viaje a tierras andorranas ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 15 noviembre 2018, 17:19

Superó el Unicaja la primera prueba sin su estrella, Jaime Fernández, el jugador más valorado de toda la Liga Endesa, con la victoria en la pista del Skyliners alemán. Pero el sábado llega otro examen de altura, en la pista del Andorra, un equipo en dinámica ascendente y que ya le ha ganado a rivales como el Real Madrid o el Baskonia. Existen muchas posibilidades de que el conjunto malagueño no pueda contar tampoco con su referencia exterior. Jaime Fernández sufrió un edema óseo en la rodilla izquierda en el partido ante el Breogán; una dolencia que, sin llegar a ser grave puede alargarse en el tiempo. Fernández ha estado realizado trabajo de recuperación en solitario, pero será este viernes cuando se decida si viaja o no con el equipo.

El Unicaja regresó hoy de tierras alemanas y mañana por la mañana realizará el último entrenamiento antes de partir hasta Andorra para jugar allí el sábado (20.30 horas). Se valorará entonces si el escolta madrileño está en condiciones de trabajar con sus compañeros y de si podría ayudar el sábado. El Unicaja no quiere arriesgar con Fernández, un jugador que está en un excelente momento de forma y cuya baja prolongada sería muy difícil de cubrir. Dependerá de las sensaciones del jugador, pero el canterano Pablo Sánchez está preparado para volver a viajar con el equipo si es necesario.